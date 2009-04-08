Gaziantep Planetaryum ve Bilim Merkezi

Türkiye’de İstanbul Deniz Harp Okulu’nda ve İzmir’de de bir kolejde planetaryum bulunmaktadır.



Gaziantep‘te yapımı süren planetaryum ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesinden dolayı tamamen halka açık olacak ve Türkiye’de bu anlamda bir ilk olma özelliği taşıyacak. Gerek iç ve dış mimarisi, gerekse kullanım amacı bakımından oldukça dikkat çekicidir.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5000 m² alana yapılan planetaryum, 3500 m²’ si yeşil alan, 1500 m²’si planetaryum binasının kapladığı alan olarak tasarlandı. Planetaryumun ikinci katında küreye giriş olacak ve kürenin içinde 105 seyirci koltuğu bulunacak. Hafif yatay vaziyetteki koltuklar izleyicilere rahat bir seyir keyfi verecek.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey “Türkiye’nin ilk ve tek çocuk şehri unvanına sahip şehri olmamızın verdiği sorumlulukla Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Planetaryum ve Bilim Merkezi ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan Gaziantepli’ye hatta şehrimize gelen tüm misafirlerimize bilgiyi elde etmenin en modern, teknolojik ve güzel yolu olan bu planetaryum hizmetini sunmak heyecan verici. Büyükşehir Belediyesi sadece yol ve altyapı hizmetleri sunmamalı, bilim ve eğitim konularında da halkına hizmet etmeli, topluma örnek olmalı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bilim dünyasının insanlarımızla buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



5 bin m²’lik bir alana yapılan Planetaryum ve Bilim Merkezi içerisinde; bilim merkezi (859m²), bölünebilir konferans salonu (2x108m²); sergi salonları, satış ünitesi, kafe (223 m²), kütüphane (222 m²), okuma salonu (56 m²), planetaryum gösteri salonu ( 77 m²) gibi kısımlar bulunacak. Türkiye’nin belediye tarafından yapılan ilk planetaryum ve Bilim Merkezi ile birlikte hizmet verecek. Başkan Güzelbey“Çocuklara küçük yaşta bilimi sevdirmek oldukça önemli. Çocuklar bir matematik, hava ya da mıknatıs deneyini bu bilim merkezlerinde yapabiliyor. Bunun dünyada birçok örneği var. Bilim merkezlerinin ekonomik olarak kendini devam ettirmesi için başka birtakım merkezlerle birleşmesi gerekiyor. Bu açıdan bilim merkezini planetaryum –gezegenevi- ile birleştirdik. Planetaryumun çok ciddi bir talebi olduğu için buradan elde edilecek gelirle bilim merkezini fonlamak mümkün olabilecek” diyor.



Gaziantep Planetaryum ve Bilim Merkezi, bir üçgen yapı ve bu yapının hemen dışındaki küreden oluşuyor. İkinci kattan kürenin içine giriliyor. Burada 105 koltuk olacak. Kendinizi geriye doğru yasladığınızda kürenin tavanına bakıyorsunuz ve kürenin tavanı üç boyutlu bir ekrana dönüşüyor. Bunun için özel efekt aletleri, dijital similasyon cihazları var. Burada gösterilerin yanı sıra çocuklar için yıldızların yerini, bunların birbirlerine olan mesafelerini de anlatan eğitici çalışmalar yapılacak. Sadece Almanya’da 72 tane gezegenevi var.



Planetaryum Nedir?



Planetaryum yüksek teknoloji ile tasarlanmış ve öncelikle gökyüzü ve evren konusunda özel çekimli filmlerin gösterildiği özel bir sinema salonu.



Kullanılan projeksiyon bir sinema makinesinden çok daha karmaşık. Opto-mekanik bir cihaz, genellikle salonun tam ortasına konuşlandırılmıştır. Salonun perdesi ise yarım küre biçimli bir kubbe-ekrandır. Görüntüler, karanlık salonun kubbesinin iç yüzeyine yansıtılarak, koltuklarında oturan izleyicilere uzay boşluğunda gezinti yaptıkları hissi verilmektedir.



Modern planetaryum projektörleri, yetenekli bilgisayarlarla kontrol edilmektedir. Planetaryumlar her yaş grubundan öğrencilerin eğitim-öğretim programında yer alan konularla örtüşen çoklu senaryolara sahip. Bu özellikleri sayesinde görsellik kazandırılmış eğitim-öğretimin bir parçası.



