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Gaziantep merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonuna 26 tutuklama

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden, 26'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

13 Aralık 2017 22:55

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden, 26\'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; farklı meslek gruplarına yönelik geçen Perşembe günü Gaziantep merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüphelilerden 26\'sı tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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