Gaziantep KESK'te toplu iş sözleşmesine tepki

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi\'ne (TİS) tepki gösterdi.

KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında dün hükümet ile Memur- Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin OHAL ve KHK gölgesinde olduğunu ileri sürdü. Uzlaşılan zam oranını gerçek yaşamdan uzaktan bir oran olduğunu, kamu çalışanları ve emeklileri enflasyona boyun eğdiren bir anlaşma olduğunu savunan Ersönmez, şunları söyledi:

\"Bilindiği üzere hükümetin yılardır kamu emekçilerinin işçilerin talepleri kapsamında \'Bütçe olanaklarımız sınırlı, mali disiplini bozamayız\' gibi gerekçeler göstermektedir. Ancak yıllardır sermayeye, patronlar teşvik üstüne teşvik dağıtan, sadece 2017 yılında getirdiği vergi indirimi ve istisnalar ile bu kesimlerden 102 milyar lira tahsil etmekten vazgeçip yükünü çalışan kesimlerin üzerine yıkan ve sonra kamu emekçilerine gelince mali disiplinden, bütçe olanaklardan dem vurmak çalışan ve emeklilere inandırıcı gelmemektedir. Hükümet ve yetkili sendikanın imzaladıkları TİS ülkede yaşayan açlık, yoksulluk sınırını kamu emekçilerinin yaşanan gerçek enflasyon karşısında eriyen reel durumu görmeyen bir sözleşmedir. Sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmaz hale getiren OHAL- KHK rejiminin gölgesi toplu sözleşme görüşmelerine düşmüştür. Kamu emekçilerinin gerçek yaşamdan uzak TÜİK enflasyonu oranında artışlara mahkum eden bir sözleşme olmuştur.\"



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