Gaziantep katliamı sanığı, 'sağlık sorunları' sebebiyle tahliye edildi!

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Gaziantep'te düzenlediği saldırının sanığı tahliye edildi. HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Adalet Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

HDP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Prof. Dr. Mahmut Toğrul, IŞİD sanığı Fadile Halaç Cebael’in sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmesi hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplandırılması için TBMM’ye soru önergesi verdi.

Toğrul'un Adalet Bakanı Gül'e yönelttiği sorular şöyle:

İŞID terör örgütü tutuklularının birçoğunun hasta olarak tahliye edilmesinin ve diğer hasta tutsakların tahliye edilmemesi bilinçli bir politikanın mı sonucudur?

İŞID terör örgütü tutuklularından kaçı mahkemelere sağlık raporları sunmuştur? Ve bu raporlar sonucunda kaçı tahliye edilmiştir?

Türkiye’deki İŞID terör örgütü tutukluları dışındaki diğer tutuklulardan kaçı mahkemelere sağlık raporu sunmuştur? Ve bu raporlar sonucunda tahliye edilen kaç kişi vardır? Bu raporlar sonucunda tahliye edilmeyenlerin tahliye edilmemesinin nedeni nedir?