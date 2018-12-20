Gaziantep Katliamı davasında 61'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gaziantep’in Beybahçe İlçesi’nde, IŞİD’in bir sokak düğününe yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, çoğu kadın 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırının davası Kayseri’de görüldü. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri’ye alınan davada savcılık sanıklar için 61’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu, tutuksuz sanık Fadile Cebael ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da takip etti.

Davası sonrası konuşan HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, “IŞİD sanıkları mahkemelerde korunuyor ve kollanıyor. Daha dün başına 1,5 milyon lira ödül konulan IŞİD’li kadın serbest bırakıldı” dedi. Davanın Kayseri’ye taşınmasının ailelere işkence olduğunu vurgulayan Toğrul, davanın Antep’te de görülebileceğini söyledi. “Mahkemede yargılanan tutuksuz sanıklardan Fadile Cabael’in Beybahçe patlamasının arkasındaki beyin olduğu düşünülen Kadir Cabael’in eşi olduğunu” aktaran Toğrul, şöyle konuştu:

“Bugün cezaevlerinde sağlık koşulları çok kötü durumda olan tutuklular olmasına rağmen maalesef böyle ciddi bir davanın önemli bir sanığı nasıl hasta olduğu için bırakılıyor. Bir sağlık raporuna dayanılarak bırakılan bu kadın bugün mahkemeye katılmadı. IŞİD sanıkları mahkemelerde korunuyor ve kollanıyor. Daha dün başına 1,5 milyon lira ödül konulan IŞİD’li kadın serbest bırakıldı. Bir önceki DAİŞ saldırıları ciddi şekilde araştırılsaydı belki Beybahçe patlaması yaşanmayacaktı. Katliamların açığa çıkarılması için HDP olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Avukat Eylem Sarıoğlu ise, “Bu katliamı planlayan ve yardım eden, bu katliamın gerçekleşmesinde asıl rol alan alanlar mahkeme heyetinin önüne getirilmiyor. Bu IŞİD hücrelerinin Antep’te nasıl cirit attıklarını, katliamı bu kadar kolay gerçekleştirmelerinde ihmali olan kamu görevlileri açısında hiçbir yargılama yapılmıyor. Hakikatin ortaya çıkarılması yönündeki tüm taleplerimiz reddedildi” ifadelerini kullandı.