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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hedef 4,5 milyon ziyaretçi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi havaların erken ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor

28 Mart 2018 13:15

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi havaların erken ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesi ziyaretçi sayısını geçen yıla oranla 1 milyon arttırarak 4,5 milyon kişiye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye\'nin en büyük, Avrupa\'nın 3\'üncü, dünyanın ise 4\'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi havaların erken ısınmasıyla beraber ziyaretçi akınına uğruyor.
Celal Özsöyler, bu yıl ki ziyaretçi sayısında artış yaşanmasını beklediklerini belirterek, \"Havaların ısınmasıyla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde büyük bir patlamaya neden oldu. 2017 yılında hayvanat bahçemizde 3,5 milyon ziyaretçi ağırlamış bulunmaktayız. 2018 yılında ise 4,5 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Tabi bu bir milyon kişi de artış beklenmesinde özellikle Cumhurbaşkanımızın aslanlarını Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne göndermesinde büyük bir ziyaretçi artışına neden oldu. Yine 2017 yılında açmış olduğumuz Safari Park\'ımız Zooloji ve Doğa Müzesi, Fok Evi\'miz büyük ilgi görmekte yakın zamanda da tropik kelebek merkezini açacağız. Bu da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekecek ve ziyaretçilerin daha yoğun bir şekilde Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne gelmesine sebep olacak.  Ocak ayına göre yüzde 80 ziyaretçi sayısında artış yaşandı. 2017 yılının Ocak ayında ziyaretçi sayımız 275 bindi, 2018 yılının Ocak ayında ise 525 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret etmiş bulunmaktadır\" dedi.

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