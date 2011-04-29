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Politika

GAZİANTEP, GİRESUN, GÜMÜŞHANE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:59

-GAZİANTEP, GİRESUN, GÜMÜŞHANE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre Gaziantep'in milletvekili adayları şöyle:       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Hüseyin Çelik      2- Fatma Şahin      3- Şamil Tayyar      4- Abdullah Nejat Koçer      5- Mehmet Sarı      6- Mehmet Erdoğan      7- Derya Bakbak      8- İbrahim Halil Mazıcıoğlu      9- Ali Şahin      10- Fikret Murat Tural      11- Abdullah Tombul      12- Adem Yücel           DEMOKRAT PARTİ           1- Ömer Eyercioğlu      2- Yaşar Sağlam      3- Ömer Faruk Boztepe      4- Davut Akdoğan      5- Özden Fatma Müftüoğlu      6- Mehmet Özden      7- Bedrettin Özdemir      8- Ümit Demez      9- Ali Konukseven      10- Mustafa Hasan Elmas      11- Mahmut Özdemir      12- İsmail Zateroğulları           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Mehmet Şeker      2- Ali Serindağ      3- İrfan Kaplan      4- Cennet Süzer      5- Mehmet Gökdağ      6- Bayram Yılmazkaya      7- Akif Ekici      8- Mahmut Kozbaş      9- Lütfü Demir      10- Yaşar Ağyüz      11- Naci Kılıç      12- Fehime Çifçi           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Emrullah      2- Ali Bakım      3- Mehmet Çetiner      4- Mehmet Karakaya      5- Hasan Ertürk      6- Mehmet Sait İncearık      7- Cuma Nacar      8- Mehmet Ali Sivaslıoğlu      9- Mehmet Ekinci      10- Ali Yalvaç      11- Nulifer İnceer      12- Esma Özdöver           SAADET PARTESİ           1- Mehmet Karalar      2- Şükrü Koçak      3- Ahmet Necati Sarı      4- Serap Erkal      5- Ömer Balcı      6- Ali Mullaoğlu      7- Enver Polat      8- Mustafa Akar      9- Yavuz Batmaz      10- Abdullah Öztürk      11- Ömer Karabacak      12- İsrafil Kılınç           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Mesut Ceyran      2- Davut Savcı      3- İsa Kök      4- Ahmet Levent Kılıç      5- Metin Yanardağ      6- Zafer Kılıçparlar      7- Yurda Gül Savcı      8- Mehmet Fatih Yıldırım      9- Pınar Ekinler      10- Nuran Demir      11- Oğuzhan Borahan      12- Mehmet Yıldız           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Muhammed Vahit Abuşoğlu      2- Suat Bozkurt      3- Latif Can      4- Bekir Şen      5- Müzeyyen Köse      6- Fetullah Genç      7- Mehmet Dinç      8- Erkan Karakaş      9- Ramazan Diril      10- İsmail Kök      11- Fadime Özbey      12- Sinan Karakaş           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Edip Semih Yalçın      2- Emine Aybüken Yıldırım      3- Ali Özdemir      4- Behiç Şahin      5- Mustafa Kızıklı      6- Cuma Kaymakçı      7- Hüseyin Söğütcü      8- Mehmet Yavuz      9- Bekir İnci      10- Davut Karabacak      11- Dündar Yahnici      12- Ülkü Kanbur           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Levent İncedere      2- Sibel Altıntaş      3- Abdurrahim Kahraman      4- Habip Sülü      5- Emrah Uzunca      6- Mustafa Hoşaf      7- Ali Bakır      8- Yaşar Tosun      9- Hülya Kahraman      10- Mehmet Fatih Aslanpay      11- Mehmet Duran      12- Fulya Zengin           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Halaf Serin      2- Mehmet Kurt      3- Osman Kılıç      4- Müslüm Aslan      5- Mehmet Polat      6- Kürşat Yetişgen      7- Öztürk Yılmaz      8- Nokta Civaoğlu      9- Ali Şeremet      10- Orhan Memoğlu      11- Hakkı Yaroğlu      12- Ali Civaoğlu           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- İhsan Kaya      2- Ahmet Çavuş      3- Adil Turnalar      4- İsmail Kaya      5- Yunus Seyhan      6- Yılmaz Özkan      7- Vakıf Orhan      8- Hayali Küçük      9- Adem Karakurt      10- Ercan Sarıkaya      11- Mehmet Demir      12- Hakan Kaya           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Erdal Çerkezoğlu      2- Filiz Çıtacı      3- Remzi Büyüknacar      4- Ramazan Demircan      5- Şükrü Ayhan      6- Ercan Şahan      7- Serap Tiryaki      8- Hacı Şenoğlu      9- Mehmet Kalman      10- Fatma Barna      11- Cennet Çoban      12- Cevdet Oğuz           BAĞIMSIZ           - Nizamettin Özseven      - Abdullah Sabri Kocaman      - Akın Birdal -GİRESUN KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Giresun'un milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Nurettin Canikli      2- Mehmet Geldi      3- Adem Tatlı      4- Şengül Şahin           DEMOKRAT PARTİ           1- Erdoğan Türkoğlu      2- Cem Turan      3- Mustafa Şahin      4- Abdulkadir Bayram           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Selahattin Karaahmetoğlu      2- Aykut Gezmiş      3- Bülent Yener Bektaşoğlu      4- Nılay Pınar           EMEK PARTİSİ           1- Halit Keskin      2- Orhan Kara      3- Coşkun Özbucak      4- Yusuf Ziya Batuk           MİLLET PARTİSİ           1- Aydoğan Dede      2- Yaşar Çakır      3- İbrahim Yalçınkaya      4- Özcan Şentürk           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Ali Sami Gonca      2- Mert Mustafa Yücel      3- Cenk Meşeli      4- Pınar Gülay Kalender           SAADET PARTİSİ           1- Süleyman Tekbaş      2- Ömer Öztürk      3- Davut Tepeyurt      4- Musa Çakı           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Sezai Cengiz      2- Orhan Patan      3- Sabire Toraman      4- Hüseyin Yılmaz           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mehmet Başer      2- Mustafa Kahyaoğlu      3- Sami Kadığolu      4- Kaya Erdemir           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Murat Özkan      2- Ali Akgün      3- Nihat Yirmibeş      4- Savaş Yaman           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Yusuf Altınbaş      2- Tolga Ümit Aytekin      3- Rıfat Arslan      4- Selami Çiftçi           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Hasan Ali Güngör      2- Eriş Karanlık      3- Recep Gül      4- Evrim Çelik           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Ülfet Özdemir      2- Fatma Genç      3- Bahadır Aydın      4- Orhan Mumcu           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Ömer Anaç      2- Haydar Uzun      3- Erkan Ersan      4- Murat Öksüz           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Mehmet Turan      2- Hüseyin Olgun      3- Yılmaz Varol      4- Ferhat Haliloğlu -GÜMÜŞHANE KESİN ADAY LİSTELERİ  Kesin aday listelerine göre, Gümüşhane'nin milletvekili adayları şöyle:       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Kemalettin Aydın      2- Feramuz Üstün           DEMOKRAT PARTİ           1- Coşkun Gündüz      2- Hulusi Aydın           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Mutlu Güler      2- Ercan Özdemir           EMEK PARTİSİ           1- Hasan Hacaloğlu      2- Sadık Görpeoğlu           MİLLET PARTİSİ           1- Şerife Fatma Demir      2- Abdullah Sarı           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Gediz Tetik      2- Zefure Kömleksiz           SAADET PARTİSİ           1- Akın Demir      2- Yalçın Sevinç           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mustafa Atay      2- İlhami Karagül           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Bedri Yaşar      2- Çetin Işık           DOĞRUYOL PARTİSİ           1- Nazlı Erol      2- Enes Nalbant           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Ulaş Kara      2- Bahadır Yavuz           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Uğur Tanrıverdi      2- İbrahim Solmaz           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Hamdi Daltaban      2- Tayyar Parlak           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Güngör Çelik      2- Ali Akyüz           BAĞIMSIZ     1- Vecdet Ertek Gürpınar

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