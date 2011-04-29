-GAZİANTEP, GİRESUN, GÜMÜŞHANE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre Gaziantep'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Hüseyin Çelik 2- Fatma Şahin 3- Şamil Tayyar 4- Abdullah Nejat Koçer 5- Mehmet Sarı 6- Mehmet Erdoğan 7- Derya Bakbak 8- İbrahim Halil Mazıcıoğlu 9- Ali Şahin 10- Fikret Murat Tural 11- Abdullah Tombul 12- Adem Yücel DEMOKRAT PARTİ 1- Ömer Eyercioğlu 2- Yaşar Sağlam 3- Ömer Faruk Boztepe 4- Davut Akdoğan 5- Özden Fatma Müftüoğlu 6- Mehmet Özden 7- Bedrettin Özdemir 8- Ümit Demez 9- Ali Konukseven 10- Mustafa Hasan Elmas 11- Mahmut Özdemir 12- İsmail Zateroğulları CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Mehmet Şeker 2- Ali Serindağ 3- İrfan Kaplan 4- Cennet Süzer 5- Mehmet Gökdağ 6- Bayram Yılmazkaya 7- Akif Ekici 8- Mahmut Kozbaş 9- Lütfü Demir 10- Yaşar Ağyüz 11- Naci Kılıç 12- Fehime Çifçi MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Emrullah 2- Ali Bakım 3- Mehmet Çetiner 4- Mehmet Karakaya 5- Hasan Ertürk 6- Mehmet Sait İncearık 7- Cuma Nacar 8- Mehmet Ali Sivaslıoğlu 9- Mehmet Ekinci 10- Ali Yalvaç 11- Nulifer İnceer 12- Esma Özdöver SAADET PARTESİ 1- Mehmet Karalar 2- Şükrü Koçak 3- Ahmet Necati Sarı 4- Serap Erkal 5- Ömer Balcı 6- Ali Mullaoğlu 7- Enver Polat 8- Mustafa Akar 9- Yavuz Batmaz 10- Abdullah Öztürk 11- Ömer Karabacak 12- İsrafil Kılınç HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Mesut Ceyran 2- Davut Savcı 3- İsa Kök 4- Ahmet Levent Kılıç 5- Metin Yanardağ 6- Zafer Kılıçparlar 7- Yurda Gül Savcı 8- Mehmet Fatih Yıldırım 9- Pınar Ekinler 10- Nuran Demir 11- Oğuzhan Borahan 12- Mehmet Yıldız HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Muhammed Vahit Abuşoğlu 2- Suat Bozkurt 3- Latif Can 4- Bekir Şen 5- Müzeyyen Köse 6- Fetullah Genç 7- Mehmet Dinç 8- Erkan Karakaş 9- Ramazan Diril 10- İsmail Kök 11- Fadime Özbey 12- Sinan Karakaş MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Edip Semih Yalçın 2- Emine Aybüken Yıldırım 3- Ali Özdemir 4- Behiç Şahin 5- Mustafa Kızıklı 6- Cuma Kaymakçı 7- Hüseyin Söğütcü 8- Mehmet Yavuz 9- Bekir İnci 10- Davut Karabacak 11- Dündar Yahnici 12- Ülkü Kanbur TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Levent İncedere 2- Sibel Altıntaş 3- Abdurrahim Kahraman 4- Habip Sülü 5- Emrah Uzunca 6- Mustafa Hoşaf 7- Ali Bakır 8- Yaşar Tosun 9- Hülya Kahraman 10- Mehmet Fatih Aslanpay 11- Mehmet Duran 12- Fulya Zengin MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Halaf Serin 2- Mehmet Kurt 3- Osman Kılıç 4- Müslüm Aslan 5- Mehmet Polat 6- Kürşat Yetişgen 7- Öztürk Yılmaz 8- Nokta Civaoğlu 9- Ali Şeremet 10- Orhan Memoğlu 11- Hakkı Yaroğlu 12- Ali Civaoğlu BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- İhsan Kaya 2- Ahmet Çavuş 3- Adil Turnalar 4- İsmail Kaya 5- Yunus Seyhan 6- Yılmaz Özkan 7- Vakıf Orhan 8- Hayali Küçük 9- Adem Karakurt 10- Ercan Sarıkaya 11- Mehmet Demir 12- Hakan Kaya DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Erdal Çerkezoğlu 2- Filiz Çıtacı 3- Remzi Büyüknacar 4- Ramazan Demircan 5- Şükrü Ayhan 6- Ercan Şahan 7- Serap Tiryaki 8- Hacı Şenoğlu 9- Mehmet Kalman 10- Fatma Barna 11- Cennet Çoban 12- Cevdet Oğuz BAĞIMSIZ - Nizamettin Özseven - Abdullah Sabri Kocaman - Akın Birdal -GİRESUN KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Giresun'un milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Nurettin Canikli 2- Mehmet Geldi 3- Adem Tatlı 4- Şengül Şahin DEMOKRAT PARTİ 1- Erdoğan Türkoğlu 2- Cem Turan 3- Mustafa Şahin 4- Abdulkadir Bayram CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Selahattin Karaahmetoğlu 2- Aykut Gezmiş 3- Bülent Yener Bektaşoğlu 4- Nılay Pınar EMEK PARTİSİ 1- Halit Keskin 2- Orhan Kara 3- Coşkun Özbucak 4- Yusuf Ziya Batuk MİLLET PARTİSİ 1- Aydoğan Dede 2- Yaşar Çakır 3- İbrahim Yalçınkaya 4- Özcan Şentürk LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Ali Sami Gonca 2- Mert Mustafa Yücel 3- Cenk Meşeli 4- Pınar Gülay Kalender SAADET PARTİSİ 1- Süleyman Tekbaş 2- Ömer Öztürk 3- Davut Tepeyurt 4- Musa Çakı HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Sezai Cengiz 2- Orhan Patan 3- Sabire Toraman 4- Hüseyin Yılmaz HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mehmet Başer 2- Mustafa Kahyaoğlu 3- Sami Kadığolu 4- Kaya Erdemir MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Murat Özkan 2- Ali Akgün 3- Nihat Yirmibeş 4- Savaş Yaman DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Yusuf Altınbaş 2- Tolga Ümit Aytekin 3- Rıfat Arslan 4- Selami Çiftçi TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Hasan Ali Güngör 2- Eriş Karanlık 3- Recep Gül 4- Evrim Çelik MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Ülfet Özdemir 2- Fatma Genç 3- Bahadır Aydın 4- Orhan Mumcu BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Ömer Anaç 2- Haydar Uzun 3- Erkan Ersan 4- Murat Öksüz DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Mehmet Turan 2- Hüseyin Olgun 3- Yılmaz Varol 4- Ferhat Haliloğlu -GÜMÜŞHANE KESİN ADAY LİSTELERİ Kesin aday listelerine göre, Gümüşhane'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Kemalettin Aydın 2- Feramuz Üstün DEMOKRAT PARTİ 1- Coşkun Gündüz 2- Hulusi Aydın CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Mutlu Güler 2- Ercan Özdemir EMEK PARTİSİ 1- Hasan Hacaloğlu 2- Sadık Görpeoğlu MİLLET PARTİSİ 1- Şerife Fatma Demir 2- Abdullah Sarı LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Gediz Tetik 2- Zefure Kömleksiz SAADET PARTİSİ 1- Akın Demir 2- Yalçın Sevinç HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mustafa Atay 2- İlhami Karagül MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Bedri Yaşar 2- Çetin Işık DOĞRUYOL PARTİSİ 1- Nazlı Erol 2- Enes Nalbant TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Ulaş Kara 2- Bahadır Yavuz MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Uğur Tanrıverdi 2- İbrahim Solmaz BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Hamdi Daltaban 2- Tayyar Parlak DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Güngör Çelik 2- Ali Akyüz BAĞIMSIZ 1- Vecdet Ertek Gürpınar