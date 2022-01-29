Gaziantep FK'den Oğulcan Çağlayan iddialarına yanıt

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Fikret Kileci, Galatasaraylı oyuncu Oğulcan Çağlayan ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Kileci, Antalya kampında gazetecilere, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti.

Kadro derinliği en fazla olan takımlardan biri olduklarını vurgulayan Kileci, şu an için transfer konusunda çok ihtiyaçları olmadığını söyledi.

Kileci, forvet, orta saha ya da başka bölgelerde iyi oynayan genç oyuncularla ilgilendiklerini ifade etti.

Kulüplerin mali sorunlarını çözmeden transfer yapmak için oyuncu almasının yanlış olduğunu vurgulayan Kileci, kendilerinin de bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

Kaliteli kadroya sahip olduklarını belirten Kileci, Oğulcan Çağlayan'ı transfer edeceklerine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Bizim Oğulcan ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz, herhangi bir teklifimiz yok." açıklamasını yaptı.

Kileci, ülkede futbolun çok önemli eşikten geçtiğini savunarak, imkanlarını zorlayıp takımlarını bir yerlere getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"En az 15 puanımız gitti"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm kulüpleri olumsuz etkilediğini anlatan Kileci, tedbirler doğrultusunda hareket ettiklerini aktardı.

Kileci, hakem kararlarıyla ilgili olarak ise "Onlar da insan, hata yapılabilir. Eğer art niyetli değillerse, onlara söyleyeceğimiz hiçbir sözümüz yok ama bu art niyetliyse, bunu bilerek yapıyorlarsa onları Allah'a havale ediyorum. Son maçta iki penaltımız, birisi yüzde 100 penaltı. Bunun verilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Buraya gelinceye kadar en az 15 puanımız gitti. Trabzon maçında beşinci dakikada kırmızı kart görülseydi, bu maç başka olurdu. İlk başından bu yana birçok hatalar var. Kimseyi zan altında bırakmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'teki kar yağışının etkisinden dolayı kamp programını hafta sonuna kadar uzattıklarını bildiren Kileci, Antalya kampının verimli geçtiğini sözlerine ekledi.