Gaziantep FK'da Sumudica krizi; yönetim görevine son vermek, taraftar kalmasını istiyor!

2 Ekim Cuma akşamı oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında evsahibi ekip, penaltı golüyle puanı kazanırken, hakem Fırat Aydınus'a itirazları sonucu kırmızı kart gören Sumudica ise tribünde göbek atmıştı. Bu yaşananlar Gaziantep FK'de krize yol açtı.



Gaziantep FK yönetimi, Trabzonspor beraberliği sonrası statta dans eden Marius Sumudica’nın geleceğini değerlendirmek için toplandı. Rumen hocanın görevine son verilme ihtimali de bulunuyor. Ancak taraftarlar, Sumudica’nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Maçın son dakikasında 1-0 geride giren Gaziantep FK, uzatma bölümünde VAR incelemesi sonrası penaltı kazanmıştı. Sumudica ise bu dakikada itirazları sonrası kırmızı kart görmüştü.



Penaltının gole çevrilmesi ve maçın 1-1'lik beraberlikle neticelenmesi sonrası Marius Sumudica, tribünde dans etmişti, adeta göbek atmıştı. Sumudica'nın bu hareketleri Trabzonspor cephesinde büyük tepki toplamıştı.

Romanyalı teknik adam, hafta için yaptığı açıklamada, iki menajerin futbolcu transferi konusunda kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia etmişti.

(Fanatik)