Gaziantep FK'da kadro dışı bırakılan 3 futbolcunun yasadışı bahis oynadıkları iddia edildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da kadro dışı bırakılan kaleci Günay, Bilal ve Enver Cenk'in hakkında Kasımpaşa maçına yönelik yasadışı bahis oynadıkları iddia edildi.

Tv 100'de yayınlanan bir spor programında Gaziantep FK'nın kadro dışı bırakılan 3 futbolcusu kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin hakkında yasadışı bahis iddiasında bulunuldu.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada "Haberleri ben de takip ettim. Şu anda İstanbul'dayım. Yarın Gaziantep'te olacağım. Bu konuyla ilgili yönetim olarak konuşmama kararı aldık. Erzurumspor maçından sonra kulüp olarak açıklama yapacağız" dedi.

"Kimse kusura bakmasın benim midem bulandı"

Programda 2-2 berabere biten Gaziantep FK-Kasımpaşa maçıyla ilgili yazışmalar ve banka dekontları karartılıp verilirken yorumcu Emre Bol şu iddialar ortaya attı: "Bu üç arkadaşımız gitmişler yasa dışı bahis oynamışlar. İddiaya göre ayın 18'inde oynanan karşılaşmada üç arkadaşımız Kasımpaşa 2 gol atar oynamış. Ben maçı defalarca seyrettim. Kimse kusura bakmasın benim midem bulandı. Tuhaf bir maç. Kaleci Günay'ın neredeyse kendi kalesine attığı bir gol var. Sıkıntılı bir maç" diye konuştu.

"Bahis şirketi bunların futbolcu olduğunu öğrenince para vermiyorlar"

13 ve 14 Nisan tarihinde Bilal Başacıkoğlu, 53 bin 200, 28 bin, 28 bin TL ve Günay Güvenç'in 10 bin TL Uğur Dağ isimli kişiye ve yasadışı bahis şirketine para yatırdığına dair belgeleri açıklayan Bol, şöyle konuştu: "Kasımpaşa 2 gol attığına oynayan futbolcular adam başına 198 bin TL kazanıyorlar. Ancak bahis şirketi bunların futbolcu olduğunu öğrenince para vermiyorlar. Mavi tikli Instagram'dan yazışmalar bulunuyor."

Günay'dan açıklama: Programı gülerek izliyorum

Suçlanan oyunculardan Günay Güvenç, konuyla ilgili polise gideceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Programı gülerek izliyorum. Açıklananların hiçbirisi doğru değil. Altını çizerek söylüyorum. Herhangi bir bahis oynama yok. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum."