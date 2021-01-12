Gaziantep FK, Sumudica'dan boşalan koltuk için Seedorf'la görüşecek

Marius Sumudica'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu genç ve potansiyelli bir isme emanet etmek istediklerini açıklayan Gaziantep FK'da ilk hedef Clarence Seedorf. Hollandalı eski futbolcu ve Milan efsanesi Clarence Seedorf ile görüşecek olan kulüp, yerli alternatifleri de kenarda tutuyor.

Ligin zirvesine yakın bir yerde bulunan Gaziantep FK, Sumudica'nın "Karımdan para isteyeceğim" 'şaka'sının ardından teknik adamlar yollarını ayırmıştı. İyi gidişi sürdürecek bir hoca arayan takımda ilk hedef Clarence Seedorf.

Seedorf bir süre önceye kadar Kamerun Milli Takımı'nın başındaydı. Oradan ayrılan Hollandalı teknik adam, Dubai'den gelen teklifleri değerlendirirken Türkiye'den aldığı teklifle rotayı buraya çevirdi.

Bu hafta içerisinde Seedorf-Antep ilişkisinin olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Gaziantep FK'nın yerli teknik adam alternariflerinde ise Bülent Korkmaz, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu gibi isimler bulunuyor.

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