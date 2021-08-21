Gaziantep FK - Beşiktaş maçında fenalaşan Fabrice N'Sakala, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, hastaneye kaldırıldı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, kendini yavaşça yere bıraktı. Beşiktaş yedek kulübesinden çıkan Necip Uysal, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmak istedi. Ardından sağlık görevlileri, N'Sakala'ya müdahalede bulundu.

Daha sonra Fabrice N'Sakala, saha içine giren ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, N'Sakala'nın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol Takımımızın Gaziantep ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice N'Sakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den N'Sakala'ya geçmiş olsun mesajı

Galatasaray ve Fenerbahçe, sosyal medya platformu Twitter üzerinden, N'Sakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun N'Sakala. Gaziantep FK ile Beşiktaş JK arasında oynanan karşılaşma esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş futbolcusu Nsakala'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede kendisinden iyi haberler almayı diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Geçmiş olsun, dualarımız seninle Nsakala! Maç sırasında rahatsızlık yaşayarak hastaneye kaldırılan Nsakala'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü'den N'Sakala açıklaması: Büyük bir badire atlattık

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında fenalaşan Fabrice N'Sakala için kulüp doktoru Kerem Ülkü açıklama yaptı ve "Büyük bir badire atlattık" dedi.

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Fabrice N'Sakala'nın durumuyla ilgili Gaziantep Fk maçı sonrası açıklama yaptı.

Gerekli testleri daha önce yaptıklarını söyleyen Ülkü, "Oyuncumuzun da bu değerlendirmesi yazın zamanda yapılmıştı. Birçok faktör bu sıkıntıya sebep olabiliyor. Bunun içinde hava koşullarının getirdiği faktörler de var, bu hava koşullarında çok yüksek performans beklentisinin getirdiği faktörler de olabiliyor, zaman zaman oyuncular bu tip problemler yaşayabiliyor.

Umuyoruz ki spor hayatının geleceğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdilik ilk düşüncemiz geceyi burada geçirmesi yönünde" dedi.

Oyuncunun geceyi Gaziantep'te geçireceğini kaydeden Kerem Ülkü, "Yarın kararımızı vereceğiz, ona göre oyuncumuzu en kısa sürede İstanbul'a sevk edeceğiz" diye konuştu.

Necip Uysal'ın ilk yardım müdahalesi için de ülkü, "Bu tip ani durumlarda aslında en yakın kişinin oyuncuya ya da hastaya doğru müdahale etmesi sorun yaratmaz. Necip de o sırada oyuncunun kustuğunu görüp hava yolunun açık kalmasını sağlamak için oyuncuya uygun pozisyonu vermeye çalıştı. Biz de bir kaç saniye içinde olay yerine gittik. Hava yolunun açılması gerekiyordu. Onu yaptık. Çok şükür büyük bir badire atlattık" ifadelerini kullandı.

TFF'den geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Nsakala'nın en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

N'Sakala'dan paylaşım

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan N'Sakala, "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" ifadelerini kullandı.