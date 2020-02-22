Gaziantep FK, beraberliği 90+2'de yakaladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. hafta karşılaşmasında Göztepe, evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 beraberle kalarak puanları paylaştı.

Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçını da kazanan Göztepe, bu sezon evinde üç maçlık bir seri yakalayamadı. Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Gaziantep FK ise, İzmir deplasmanından puanla ayrılarak evine dönüyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmanın 16. dakikasında Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 17. dakikada Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler'in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti. 19. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı. 26. dakikada Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed Demir'in ardından Kayode'ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto'nun kurtardığı top, Alpaslan Öztürk'e çarpıp kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 67. dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Köşe vuruşundaki topa kafayla vuran Kayote'nin şutu üst direkten döndü. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta sessizliği 71. dakikada ev sahibi bozdu. Soner Aydoğdu'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya çok iyi yükselen Cameron Jerome'nin kafasına top ağlarla buluştu.

Gaziantep FK, duraklama anlarında beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topa kafayla çok iyi vuran Souleymane Diarra'nın golüyle maça tekrar eşitlik geldi: 1-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Göztepe evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 34'e, Gaziantep FK da 31'e yükseltti.