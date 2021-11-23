Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: Trabzonspor’u şampiyon yapmışlar zaten

Süper Lig 13. haftasında Trabzonspor’a 3-0 yenilen Gaziantep FK’da maç sonu hakem kararlarına büyük isyan vardı. Gaziantep FK’nın Başkanı Cevdet Akınal, katıldığı bir televizyon programı ve internet sitesine yaptığı açıklamalarla hakem Suat Arslanboğa’nın kararlarına tepki gösterdi.

Haber Global’e konuşan Akınal, “Trabzonspor’u şampiyon yapmışlar zaten, resmen doğradı bizi. Can-ı gönülden tebrik ediyorum bu güzel yönetimi için. Dicko’nun pozisyonu kırmızı kart ve maçı değiştirebilecek bir pozisyondu. O pozisyon tüm futbol yorumcularından dinlenmeli. İlk yarıda çok sarı kart gösterdi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sporx’e de maçla ilgili açıklamalar yapan Akınal, “Emeğimize yazık. Kimse Gaziantep’i küçük görmesin. Bu maçla alakalı gereken tüm girişimlerimizi yapacağız. Futbol tarihinde bir ilki yaşadık. 4’üncü dakikada verilmeyen kırmızı kart 44’üncü dakikada verilmeyen penaltımızla sağlama alındı. Bu kadar basit olamaz. Biz futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Biz dediğim gibi bu işin peşini bırakmayacağız. Kimse de Gaziantep’i hafife almasın” dedi.