Gaziantep Emniyet Müdürlüğü: IŞİD'in Türkiye'deki 'askeri kanat sorumlusu' yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan IŞİD’in Türkiye’deki askeri kanat sorumlusu Mehmet Fatih Alıcı’nın yakalandığını açıkladı. Alıcı, 2017 yılında gözaltına alındığında, HDP’nin Diyarbakır mitingine yönelik saldırı ile 10 Ekim katliamında kullanılan bomba malzemelerinin bulgur torbaları içinde geldiğini söylemişti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Mehmet Fatih Alıcı’nın yakalandığını ve tutuklanarak cezaevine konulduğunu bildirdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“DEAŞ silahlı terör örgütünün 2016 yılı sonrasında ‘Türkiye Askeri Kanat Sorumlusu’ olarak faaliyet gösteren, özellikle Suriye’de bir çok örgüt mensubuna ideolojik/askeri eğitimler veren, canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ile muhtelif patlayıcı madde temini sağladığı değerlendirilen ve Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Suriye’ye kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen M.F.A. isimli örgüt üyesi, 29 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”

Mehmet Fatih Alıcı, ilk olarak 7 Şubat 2017 tarihinde yöne Gaziantep’te yakalanmıştı. Alıcı, IŞİD 5 Haziran 2015’te HDP’nin Diyarbakır mitingine ve 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı’nda başlayan mitinge yönelik saldırılarına ilişkin itiraflarda bulunmuştu. Alıcı, 5 Haziran saldırısından yargılanan ve müebbet hapis cezası alan İsmail Korkmaz’ı teşhis ederek, “Şahsı Azeri Ahmet olarak biliyorum. Bu şahıs DEAŞ (IŞİD) terör örgütü adına Suriye’ye geçmek için hududa şahıs götüren şahıstı. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum” demişti.

Alıcı, 10 Ekim katliamına ilişkin de bilgi vermişti. Alıcı, örgütün talimatıyla bomba malzemelerinin saklanması için Gaziantep’te depo kiraladığını, bu malzemeleri IŞİD üyeleri tarafından kendisine söylenen isimlere teslim ettiğini söylemişti. Alıcı, 10 Ekim öncesinde de kendisine bomba yapımında kullanılan malzemelerin geldiğini anlatmıştı.

Sanıkların IŞİD bağlantılarını anlattı

Alıcı, ifadesinde, 10 Ekim davası sanıklarının IŞİD’le olan bağlantılarını da itiraf etmişti. 10 Ekim davası sanıklarından Mustafa Delibaşlar’la 2014 yılında irtibata geçtiğini ve ardından 20 kişilik grupla Kilis Elbeyli sınır kapısından Suriye’ye geçtiğini belirten Alıcı, Ria tarafındaki bir köyde IŞİD emiri olduğu belirtilen İlhami Balı’nın adamlarının kendilerini karşıladığını söylemişti. Suriye’deki Ayrılanlar Grubu’nun canlı bomba olarak eğitildiğini belirten Alıcı, “Bu grupta Adıyamanlı olarak bildiğim Zana Alkan, Ebubekir kod adlı Mehmet İşbar, Süheyl kod adlı Adem Peri, Diyarbakırlı olarak bildiğim ‘Halit’ kod adlı soy ismini bilmediğim Yunus isimli şahıs vardı. Ayrıca isimlerini bilmediğim Diyarbakırlı ve Elazığlı şahıslar vardı” demişti.

Alıcı, IŞİD’lilerin eğitiminin spor, askeri ve dini olarak üçe ayrıldığını, spor ve askeri eğitimin başındaki kişinin “Ebu Nur” kod isimli Fatih Yamaç ve Yamaç’ın yardımcısının da 10 Ekim katliamı sanıklarından Erman Ekici olduğunu söylemişti. Dini eğitimi “Abdul Muin” kod adlı Muhammed Cengiz Dayan’ın verdiğini, kamplardan sorumlu olan kişilerin ise “Musap” kod isimli Seyid Aslan ve “Efe” kod isimli Yunus Durmaz olduğu bilgisini vermişti.

10 Ekim davası sanıklarından Mustafa Delibaşlar ve Nusret Yılmaz’ı Telabyad’da gördüğünü söyleyen Alıcı, Delibaşlar’ın isteği üzerine, 10 Ekim katliamını gerçekleştiren Yunus Emre Alagöz ve “Muaz kod” adlı Mehmet Mustafa Çevik, “Esedurrahman” kod adlı Cengiz Doğan, “Ebu Sümeyye” kod adlı kişilerle birlikte Tabka bölgesine taşındıklarını anlatmıştı.

Alıcı, “Mustafa Delibaşlar ve Nusret Yılmaz’ı da Münbiç’e gönderdiler. Ahmet Güneş’i (10 Ekim davası sanığı) Rakka’ya gönderdiler. Daha sonra İlyas Kaya’yı Ahmet Güneş’in yanına gönderdiler. Tabka bölgesine yerleştikten sonra sıcak çatışmalar yaşandı” demişti.

2015 Nisan ayında İlhami Balı’nın yardımıyla Elbeyli bölgesinden tek başına Türkiye’ye geçtiğini söyleyen Alıcı, bir süre Türkiye’de kaldıktan sonra Kilis Ehbeyli Yavuzlu bölgesinden Suriye’ye tekrar gittiğini, burada kendisini İlhami Balı’nın yardımcısı Deniz Büyükçelebi’nin karşıladığını belirterek, “Enes bizi alarak Ebubekir’in yanına götürdü. Burada tekrar Ebu Talha kod adlı Erman Ekici beni, yanımda bulunan Adıyamanlı bir şahıs ile birlikte Tabka’ya götürdü” diye ifade vermişti.

Bomba malzemesi bulgur torbalarında gelmiş

İfadesine göre Alıcı, IŞİD’in Türkiye’de depo kiralama ve gönderilen malzemeleri istenilen yerlere ulaştırma görevi vermesinden sonra 2015 yılının ağustos ayında kalabalık bir halk grubu içerisinde Türkiye’ye tekrar geldi. Antep Çıksorut Mahallesi’nde depo kiralayan Alıcı, depoya gelen bomba yapımında kullanılan malzemelerle ilgili “Ayşe” kod adlı kişiyle irtibata geçti. Alıcı’nın anlatımına göre; 10 Ekim katliamı öncesinde, “Abdulmelik” kod adlı Murat Dayan bir arabayla gelerek 10-15 kg’lık bulgur torbaları içerisinde 4 adet bomba yapımında kullanılan malzeme bıraktı. 2015 yılının ekim ayının başlarında da “Ayşe” isimli kişi bu malzemelerin teslim edileceği şahısların numaralarını Alıcı’ya verdi. Numarası verilen kişilerden Ercan Çapkın, Alıcı’dan, patlayıcıları ‘Fırıncı Nurettin’e götürmesini istedi. Daha sonra da Salih Yiğit isimli kişiyle birlikte malzemeleri Fırıncı Nurettin’in evine götürdü. Alıcı, Nurettin’in evde olmaması nedeniyle malzemeleri Ercan Çapkın’ın evine bıraktı.