Gaziantep'de kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi için GESOB Bilgi Merkezi kuruldu

Gaziantep’teki ilk Bilgi Merkezi’nin açılış töreni, üst düzey yerel, ulusal ve uluslararası yetkililerin katılımıyla, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği binasında yapıldı. GESOB BİLMER olarak açıklanan bilgi merkeziyle kayıt dışı işletmelerin ve çalışanlarının kayıt altına alınmasının hedeflendiği aktarıldı.

Bilgi merkezinin Suriyeli ve Türk çalışanları ve iş arayanları eğitim ve istihdam olanaklarına yönlendireceği ve geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik çalışma izni başvurusu desteği sağlayacağı da bildirildi.

Merkez ayrıca, işgücü piyasasını düzenleyen kural ve düzenlemeler konusunda farkındalıklarını artırmak için esnaf ve sanatkârlara ve çalışanlarına rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunacak.

Açılışa katılan Gaziantep Valisi Davut Gül, bilgi merkezinden yapılacak yönlendirmeler ile işgücü piyasasına desteğin ve kayıt dışı çalışmayla mücadelenin güçleneceğine vurgu yaptı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Numan Özcan açılış konuşmasında “İnsana yakışır çalışma koşulları her yerde herkes için önem taşımaktadır. Ortaklarımızla yakın iş birliği içinde, artan nüfus nedeniyle hizmet baskısının oluşması ve diğer yanda COVID-19 küresel salgını yüzünden, ihtiyaçların arttığı her yerde işletmeleri ve işleri destekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Kayıt dışı istihdam önemli bir sorun"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, “Ülkemiz, göçün geçiş ülkesiyken, hedef ülkesi haline gelmiştir. Göç edenlerin en önemli arayışı istihdam ancak kayıt dışı istihdam önemli bir sorunumuz. Bu bilgi merkezleri sayesinde yerel işgücünün dengesini gözeterek, hangi sektörlerde ihtiyaca binaen başvuru yapılması gerektiğini bu bilgi merkezleri sayesinde doğru bir şekilde yönlendireceğiz” dedi.

"Kayıt dışılığı en düşük seviyeye çekmeye çalışacağız"

GESOB Başkanı Sayın Ömer Küsbeoğlu, “Bugün açılışını yaptığımız bilgi merkezimiz, çalışmaları ile ilimizde kayıt dışı işletmelere ve çalışanlara teknik ve mali destek vererek ilimizde tüm kayıt dışılığı en düşük seviyelere çekmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.