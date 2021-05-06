Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tanıtım raporu: Şehrin yakın zamana kadar ticareti sınır kaçakçılığına dayanıyordu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Şehri Projesi'nin tanıtım raporunda yer alan “Yakın zamana kadar ticareti büyük ölçüde sınır kaçakçılığına dayanan Gaziantep, şimdi gelişmiş bir ticaret merkezi haline gelmiştir” ifadeleri şehirde tepki çekti.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Raporun 20. sayfasında başlayan Sanayi ve Ticaret başlıklı bölümde, Gaziantep’in sanayi ve ticarette çok geliştiğine işaret edilirken, kentteki bütün gelişmenin özel sektörün çabalarıyla olduğuna vurgu yapılıp şu ifadeler paylaşıldı:

"Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi bulunur. Ayrıca, Gaziantep Türkiye’nin sanayi ve ticaretinde 5. sıradadır. Yakın zamana kadar ticareti büyük ölçüde sınır kaçakçılığına dayanan Gaziantep, şimdi gelişmiş bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

Gaziantep’teki en önemli sanayi dalları pamuk ve akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda maddeleri, bitkisel yağ, plastik, deterjan üretimi ve deri üretimidir. Gaziantep’in ülke çapında ihracat payı yüzde 13’tür.

Ayrıca kent Antep Fıstığı üretim ve ihracatının yüzde 90’ı, kuruyemiş işleme ve ihracatının yüzde 85’ini, makarna işleme ve ihracatının yüzde 60’ını, pamuk ipliği imalat ve ihracatının yüzde 45’ini ve havlu imalat ve ihracatının yüzde 10’unu elinde tutmaktadır."