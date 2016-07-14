Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AVM'yi yıkıp meydan yaptı

Gaziantep'te park ve yeşil alanlarını artırma çalışmaları sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bedesten AVM'nin yerine inşa ettiği ve "Çınarlı" adı verdiği meydan hizmete sunuldu.



Çınarlı Parkı'nın devamı olarak yapılan Çınarlı Meydanı içerisinde bir de kitap kafe yapıldı. Dış cephesi kitap görünümlü olan kitap kafeyle insanların kitap okumaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ortasına havuz yapılarak su gösterilerinin gerçekleştiği meydanda, ayrıca, ışık oyunları ve müzikle beraber ses gösterileri de yapılıyor.

Öte yandan çevredeki bina, dükkan ve evler meydana uygun bir şekilde yeniden düzenlendi. Antep'in eski tarihi semtlerine uygun bir şekilde dış cepheleri yapılan bina, dükkan ve evlere taş görünümlü sıva yapıldı.