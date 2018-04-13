Gaziantep Belediyesi'nin biten projeyi bitmemiş gibi gösterdiği iddia edilmişti; o ihale iptal edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin biten projeyi bitmemiş gibi göstererek, ihaleye, "2 adet Meksika Çöl Kaşığı bitkisi alımı" eklediği iddiaları sonrasında ihalenin iptal edildiği açıklandı. Belediye, iptali resmen duyurulan ihale için, “Böyle bir ihale yok” dedi.

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “bitmiş bina ve yapılan tadilat işleri” için 17 Nisan’da yapacağı ihale, haberinin ardından dün (12 Nisan 2018) iptal edildi. İptal gerekçesi olarak “ihale dosyasında değişiklik yapılacağı” gösterildi. Belediye'nin iddiaları “algı operasyonu” olarak yorumladığı ifade edilirken CHP'nin ihalenin iptal edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldığı bilgisi aktarıldı. CHP, “Böyle bir ihale yok diyerek toplumu kandırmaya çalışmasınlar. Bu işin içinde kim varsa ortaya çıkarıp hesap sorsunlar” açıklaması yaptı.

TIKLAYIN - Gaziantep Belediyesi biten projeyi bitmemiş gibi gösterdi; ihaleye Meksika Çöl Kaşığı ekledi!

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberi şöyle:

Gerekçe: Değişiklik

Cumhuriyet, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan’da yapacağı “Burç Ormanı’na su deposu, bina, kapı yapım ile bina ve çeşme tadilatı” ihalesini dün “İhaleden dönenin çöl kaşığı kırılsın” başlığıyla kamuoyuna duyurmuştu. İhale duyurusunun ardından bina ve su deposunun yapılacağı bölgeyi gezen CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan neredeyse tüm binaların ve tadilatların yapıldığını tespit etmişti. İhalede olup bölgede olmayan tek şey ise “iki adet Meksika çöl kaşığı” bitkisiydi. Haberin ardından ihale iptal edildi. İptal kararı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nca (EKAP) dün öğle saatlerinde ilan edildi. İptal gerekçesi olarak, “ihale dosyasında değişiklik yapılacağı” gösterildi.

"Algı operasyonu"

İhalenin iptal edilmesine karşın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden şaşırtıcı bir açıklama geldi. İhale duyurusunu ve iptal kararını görmezden gelen belediyenin yazılı açıklaması şöyle: “Haberde, ‘Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 17 Nisan’da 2018- 137246 numarasıyla bir ihale gerçekleştirecek. 22 Mart 2018 tarihinde onay verilen ihalenin içeriği şöyle: Su deposu, bina, kapı yapım ile bina ve çeşme tadilatı yaptırılacaktır. İhaleye, Meksika çöl kaşığı bitkisinin numunesi ihaleden önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Suludere Şantiyesi’ne teslim edilecek, notu da düşüldü’ ifadeleri tamamen algı operasyonundan başka bir şey değildir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Burç Ormanı içerisine ‘Su Deposu Bina ve Kapı Yapma ile Bina ve Çeşme Tadilatı’na yönelik ihalemiz bulunmamaktadır, bu durumun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) incelendiğinde, böyle bir ihalenin olmadığı görülecektir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hiçbir bilgi ve belge olmadan tamamen uydurma haberlerle moral motivasyonunu düşürmeyecek ve asla hizmetten geri durmayacaktır.”

İşte "yok" denilen ihalenin belgeleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin skandal açıklaması üzerine “EKAP’taki ihale ilanını, ihalenin iptal kararının belgelerini” yayımlıyoruz... Solda, belediyenin “yok” dediği ihalenin, ayın 17’sinde yapılacağının duyurusu ve ayrıntıları var. Sağda ise ihalenin haberin hemen ardından, yani dün, apar topar iptal edildiğinin ekran görüntüsü.

"Halkı kandırmayın"

CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, iddianın öne sürüldüğü haberlerin ardından belediyenin yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasını üzülerek okudum. Gönül isterdi ki yaptıkları işin arkasında dursunlar. Ama yalanlama yolu daha kolay geldi demek ki. Daha önce duyuruya çıkılan ihale şimdi de iptal edildi. Böyle bir ihale yok diyerek toplumu kandırmaya çalışmasınlar. Bu işin içinde kim varsa ortaya çıkarıp hesap sorsunlar. Konuyla ilgili başvurularımı yapacağım. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım, bu işin peşini bırakmayacağım...”