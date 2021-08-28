Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in eskiden çalıştığı şirket, belediyeden ihale almış

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki GASKİ Enerji şirketinin toplamı 14 milyon lirayı bulan çimento ihalelerini Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bir dönem çalıştığı SANKO firmasının iştiraki ÇİMKO’nun aldığı ortaya çıktı. Şahin’in eşi İzzet Şahin hâlâ bu firma grubuna bağlı Süper Film şirketinde yönetim kurulu üyesi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberin göre, GASKİ Enerji Yatırım Hizmetleri İnşaat ve Sanayi Ticaret şirketi 2018, 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı ayrı ayrı üç ihaleyi de ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kazandı. 2018 yılında yapılan “dökme çimento” alımı ihalesini kazanan söz konusu şirketle belediye arasında üç milyon lira üzerinden sözleşme imzalandı. İştirak şirketin 12 Mart 2020 tarihinde yaptığı “çimento alımı” işi ihalesinde ise şirketle 3 milyon 537 bin 500 lira üzerinden anlaşıldı. İhalenin istisna usulüyle yapılması ve ihaleye tek teklifi veren şirketin söz konusu şirket olması dikkat çekti.

GASKİ Enerji’nin 14 Nisan 2021 yılında yaptığı “dökme çimento ve torbalı çimento alım işi” ihalesi için ise 7 milyon 518 bin 750 lira üzerinden sözleşme imzaladı. Bu ihale de istisna usulüyle yapıldı ve tek geçerli teklifi aynı şirket verdi. 21 Nisan 2021’de başlayan iş 21 Nisan 2022’de sona erecek.