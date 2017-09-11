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Spor

Gaziantep Basketbol'a ABD'li oyun kurucu

GAZİANTEP, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyun kurucu 28 yaşındaki Mark Lyons'u renklerine bağladı

11 Eylül 2017 14:55

GAZİANTEP, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD\'li oyun kurucu 28 yaşındaki Mark Lyons\'u renklerine bağladı.
Gaziantep Basketbol, son olarak İsrail\'in Hapoel Tel Aviv takımında forma giyen ABD\'li oyun kurucu ile anlaştı. 1.85 metre boyundaki oyun kurucu Lyons konusunda bir açıklama yapan Gaziantep Basketbol Kulübü, şu bilgileri verdi:
\"Amerikalı oyun kurucu Mark Lyons\'u renklerimize kattık. Yeni oyun kurucumuz Hapoel Tel Aviv ile 11 maçta 32.7 dakika, 21.2 sayı ve 5.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.\"

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