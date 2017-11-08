Gaziantep Basketbol – Ventspils: 74-99

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Vicente Bulto (xxx), Erez Gurion (xxx), Goran Sljivic (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)5, Rudd (xxx)16, White (xx)10, Haciyeva (xx)1, Lyons (xxx)4, Balazic (xx)5, Freimains (xx)5, Erden, (xx)2, Can (xxx)16, Erol (xx)10

VENTPİLS: Hamilton (xxx)26, Jacovisc (xx)11, Lomazs (xx) 5, Ubilla (xxx)14, Skele (xx)18, Gulbis (x)8, Jucikas (xx)7, Zakis (xx)5, Bruesewitz (xx)5

1\'İNCİ ÇEYREK: 17-22

İLK YARI: 31-38

3\'ÜNCÜ ÇEYREK: 41-71

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Ventspils’e 74-99 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla öne geçti. Savunmada etkili olamayan Gaziantep Basketbol bu periyodu 17-22 geride tamamladı.

2\'nci periyotta da Ventspils oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Gulbis’in sayılarına engel olamayan Gaziantep Basketbol bu periyotu 31-38 geride kapattı.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda Ventspils aradaki farkı açmaya devam etti. Ubilla ve Hamilton’un sayıları fark 30 sayıya kadar çıkarken, Gaziantep Rudd ve White ile farkı kapatmaya çalışsada bu periyot konuk takımın 41-71 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulmaya devam etti. Bu periyotta Gaziantep Basketbol Erol ve Erden’in peş peşe bulduğu sayılarla farkı 15 sayıya kadar düşürdü. Konuk takım ise, Hamilton’un sayıları ile farkı tekrar açtı ve karşılaşma 74-99 Ventspils’in üstünlüğü ile tamamlandı

FOTOĞRAFLI