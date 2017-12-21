Gaziantep Basketbol, PAOK'a uzatmalarda 77-65 yenildi

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)



SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Srdan Dozai (xxx), Zdravko Rutesic (xxx), Petar Obradovic (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)11, Rudd (xx)5, Lyons (xx)8, Fremanis (xxx)13, Balazic (x)3, Can Uğur (xx)8, Carter (xxx)17,

PAOK: Phil (xxx)10, Dimitrios (xx) 6, Vasileios (xxx)11, Evangelos (xxx)11, Apollon (xx)7, Owen (xxx)10, Linos (xx) 5, Krubally (xx)5, Zaras (xxx)12,

1\'İNCİ PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 30-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-47

4’ÜNCÜ PERİYOT: 62 62

5’İNCİ PERİYOT: 65-77

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 9\'uncu karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Yunanistan\'un PAOK takımı ile normal sürede 62-62 berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma periyorunda konuk takım, Gaziantep Basketbol\'u 77-65 mağlup etti. Gaziantep ekibi bu sonuçla gruptaki 7\'nci yenilgisini almış oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Konuk ekibin farklı üstünlüğünü Freimanis’in attığı sayılarla kapatmaya çalışan ev sahibi ekip geçirdiği periyotu 19-16 geride kapattı.

İkinci periyotta konuk takım PAOK sayı üstünlüğünü devam ettirdi. İkinci periyodun ilk 5 dakikası geride kalırken farkı 27-22’lik skorlafarkı 5’e çıkardı. Armand ve Freimanis’in atışlarına karşılık savunmada etkisiz kalan Gaziantep ekibi, ilk devreyi de PAOK’a karşı 34-30 geride tamamladı.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, son saniyelere kadar hücum oyunuyla sayı aldı. PAOK çıktığı ataklardan sonuç alamazken Carter’in attığı üçlüklerle üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol bu çeyreği 50-47 önde tamamladı.

Son periyotta iki takımda karşılıklı ataklarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Periyotun bitimine son bir dakikaya 62-62 eşitlikle girildi. İki takımda skoru değiştiremedi ve maç 62-62 beraberlikle uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda maçın bitimine 1 dakika kala atak yapan konuk takım PAOK, 71-65 öne geçti. Yunan takımı, Zaras’ın üçlükleriyle öne geçip karşılaşmayı 77-65 kazandı.

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