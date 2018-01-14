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Spor

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Basketbol: 65-98

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: HAKEMLER: Kaan Büyükçil (xxx), Halit Can Cihan (xxx), Emin Moğulkoç (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Lyons (xxx) 11, Armand (xxx) 13, Fremanıs (xx) 6, Can (xx) 8, Rudd (x) 5, Carter (xx) 7, Haciyev

14 Ocak 2018 18:28

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: HAKEMLER: Kaan Büyükçil (xxx), Halit Can Cihan (xxx), Emin Moğulkoç (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Lyons (xxx) 11, Armand (xxx) 13, Fremanıs (xx) 6, Can (xx) 8, Rudd (x) 5, Carter (xx) 7, Haciyeva (xx) 5, Erol (xx) 6, Kadir (x) 4
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Olano (xx) 6, Eric (xxx) 19, Wilbekin (xx) 6, Kidd (xxx) 24, Johnson (xxx) 16, Okben (xx) 6, Kartal (xx) 7, Emircan (xxx)11, Muhammed (x) 3
1\'İNCİ PERİYOT: 16-21
İLK YARI: 31-49
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 44-77
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 15\'inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Basketbol’a 98-65 mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Darüşşafaka Basketbol, Johnson ve Wilbeki’nin sayılarıyla ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.
2\'nci periyota konuk ekibin ataklarına karşı koyamayan Gaziantep ekibi, bu periyodu da 18 sayı farkla geride kapattı. Konuk takım Darüşşafaka Basketbol, devreden 49-31 önde ayrıldı.
3\'üncü periyotta Gaziantep Basketbol’un top kayıplarını iyi değerlendiren Darüşşafaka Basketbol, üst üste sayılarla farkı açtı ve 3\'üncü çeyrekten 77-44 galip ayrıldı.
Son periyotta savunma yapamayan Gaziantep Basketbol, son 5 dakikaya girerken farkı kapatamadı. Mücadeleyi konuk ekip Darüşşafaka 33 farkla 98-65 kazandı.

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