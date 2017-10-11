Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Aleksandar Glsic (xxx), Gentian Cici (xxx), Ventsislav Velikov (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx) 15, Rudd (xxx) 7, Lyons (xxx) 18, Williams (xx) 7, Balazic (xx) 23, Uğur (xx) 6, Erolcan (xx) 6

CAPO D’ORLANDO: Ihring (xx) 9, Engin (xx) 8, Inglis (xx) 11, Kulboka (x) 12, Strauntins (xx) 5, Delas (xx) 4, Edwards (xxx) 18, Jakup(xx) 5, Ikovlev (xx) 3

1\'İNCİ ÇEYREK: 18-16

İLK YARI: 40-32

3\'ÜNCÜ ÇEYREK: 66-54

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Capo D’orlando’yu 82-77 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Armand ve Balazic’in sayıları ile öne geçti. Rakip takım Inglis ve Edwars ile sayı üretmeye çalışsa da ilk periyot 18-16 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı.

2\'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, Liyons ve Balazic’in üst üste bulduğu sayılarla aradaki farkı açtı. Konuk takımda Strautins’in oyuna girmesiyle aradaki fark azaldı. İlk yarı 40-32 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Gaziantep Basketbol, Rudd ve Liyons’un sayıları ile aradaki farkı açtı. Ev sahibi takım bu periyotta farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Konuk ekipte Edwars bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da periyot 66-54 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Son periyotta sayı üretmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında konuk takım bulduğu saylarla aradaki farkı 2 sayıya kadar düşürdü. Ev sahibi takımın karşılaşmaya ağırlığını koyması ile maç 82-77 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğü ile tamamlandı.

FOTOĞRAFLI