Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan: 62-69

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Alper Altuğ Köselerli (xxx), Kerem Baki (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)5, Rudd (xxx)9, Lyons (xxx)21, Balazic (xx)6, Freimanis (xxx)13, Can Uğur (xx)8

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Boatright (x)2, Clark (xxx)13, Sertaç (xxx)12, Mutaf (xx)9, Strawberry (x)2, Kenan Sipahi (x)3, Brito (xxx)12, Diebler (xx)6, Weems (xxx) 10

1\'İNCİ PERİYOT: 12-21

İLK YARI: 26-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 42-53

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 10\'uncu haftasında Gaziantep Basketbol, evinde Beşiktaş Sompo Japan\'a 69-62 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyotunda konuk ekip baskılı başladı. Ev sahibi ekibin ilk 5 dakikayı geride geçirdiği periyotta, Lyons ve Fraimanis\'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen ilk periyodu 12-21 geride kapattı.

2\'nci periyotta da rakibine karşı olan üstünlüğünü koruyan konuk takım, farkı koruyarak aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibi takım ribauntlarda etkisiz kalınca ilk yarı 38-26 Beşiktaş Sompo Japan\'ın üstünlüğüyle bitti.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, Lyons\'un sayılarıyla kapatmaya başladı. Aradaki farkı indirmeye çalışan Gaziantep Basketbol\'a konuk takım Beşiktaş\'ı sayılarıyla cevap vermek istedi. Karşılaşmanın 3\'üncü periyotu 11 sayı farkla 53-42 Beşiktaş\'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyoduna Beşiktaş Sompo Japan, 53-42 üstün girdi. Son çeyrekte etkisini arttan Gaziantep Basketbol, farkı düşürme çabalarına rağmen konuk takım parkeden 69-62 galip ayrıldı.

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