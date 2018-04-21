T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantep Basketbol - Sakarya BŞB Basketbol: 79-67

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA) SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Ziya Özorhon (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Balazic (xx) 10, Armand (xx) 16, Carter (xxx) 22, Miller (xx) 15, Can Uğur (xx) 6, Murat (x

21 Nisan 2018 20:22

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Ziya Özorhon (xxx), Mehmet Karabilecen (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Balazic (xx) 10, Armand (xx) 16, Carter (xxx) 22, Miller (xx) 15, Can Uğur (xx) 6, Murat (x) 1, Fremanis (x) 2, Murpy (xx) 7
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL: Doğukan (x) 5, Moustapha (xx) 12, Boothe (x) 7, Jones (xxx) 11, Harris (xx) 7, Can (xx) 13, Tufan (xx) 2, Jankovic (x) 5, Mehmet (x) 3
1\'İNCİ PERİYOT: 19-14
DEVRE: 35-27
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-52
5 FAUL ALAN: Blazic (Gaziantep Basketbol) - Metecan, Harris (Sakarya Büyükşehir Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 26\'ncı haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u 79-67 mağlup etti.
Karşılaşmanın başlamasıyla üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, maçın ilk 5 dakikası geride kalırken 11-5\'lik üstünlük sağladı. Rakibinin ataklarına izin vermeyen Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 19-14 önde tamamladı.
2\'nci periyotta sayı rakibinin arttırdığı baskıya karşın sayı üretmeyi sürdüren Gaziantep Basketbol, üstün oyun oynadı. Sakarya Büyükşehir Basketbol ise etkili sayılarla rakibi yakaladı ancak Gaziantep temsilcisi, parkeden devre arasına 35-27 ayrıldı.
3\'üncü periyotta ise her iki takımın, sayı üretmek için oynadığı oyunda periyodun galibi 55-52 skorla ev sahibi takım Gaziantep Basketbol oldu.
Karşılaşmanın son periyodunda her iki takım da baskılı bir oyun sergiledi. Çekişmenin arttığı karşılaşmanın son çeyreğin ilk yarısında 56-52 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, art arda bulduğu sayılarla 12 sayı fark yakaladı ve parkeden 79-67\'lik galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEPDHA SALON KarataşZiyaMehmet KarabilecenSeher Ayşe Nur YazıcıoğluBASKETBOL BalazicArmandCarterMillerCan UğurMuratFremanisMurpyBÜYÜKŞEHİR BASKETBOL DoğukanMoustaphaBootheJonesHarrisCan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24