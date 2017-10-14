Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka maçının ardından

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Pınar Karşıyaka karşılaşmasından galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sahasında Pınar Karşıyaka\'yı 74-73 mağlup eden Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, \"Çok çok önemli bir galibiyet. Hatta sezonun en riskli galibiyetlerinden biri oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Karşıyaka\'nın çok iyi bir takım kimyası var. Çünkü sadece 4 yabancı oyuncuları var. Öncelikle kazandığımız için mutluyum. 20, 25 dakika iyi bir basketbol oynandı, takım oyunu oynandı. Savunmada da efor sarf ettik. Ama son periyot iki takım için de çirkin bir oyun oldu. Asistanlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

Pınar Karşıyaka\'nın başantrenörü Aleksander Trıfunovıc ise iki uçuş yaptıklarını ve bunun takımın enerjisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, \"Gaziantep Basketbol\'u tebrik ediyorum, kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bir sürü problem yaşadık. Bir günde iki uçuş gerçekleşirdik. Bu da bizim oyun içindeki enerjimizi etkiledi. Ama daha ligin başındayız. Gaziantep\'e de iyi şanslar diliyorum, ikinci devre karşılaşacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Stefanos Dedas\'ın konuşması

- Aleksander Trıfunovıc\'in konuşması

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HABER-KAMERA: MÜCAHİT YOLCU-GAZİANTEP-DHA