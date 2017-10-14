T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantep Basketbol - Pınar Karşıyaka karşılaşmasının ardından

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, Pınar Karşıyaka karşılaşmasından galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi

14 Ekim 2017 20:44

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, Pınar Karşıyaka karşılaşmasından galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sahasında Pınar Karşıyaka\'yı 74-73 mağlup eden Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, \"Çok çok önemli bir galibiyet. Hatta sezonun en riskli galibiyetlerinden biri oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Karşıyaka\'nın çok iyi bir takım kimyası var. Çünkü sadece 4 yabancı oyuncuları var. Öncelikle kazandığımız için mutluyum. 20, 25 dakika iyi bir basketbol oynandı, takım oyunu oynandı. Savunmada da efor sarf ettik. Ama son periyot iki takım için de çirkin bir oyun oldu. Asistanlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.
Pınar Karşıyaka\'nın başantrenörü Aleksander Trıfunovıc ise iki uçuş yaptıklarını ve bunun takımın enerjisini olumsuz etkilediğini ifade ederek, \"Gaziantep Basketbol\'u tebrik ediyorum, kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Bir sürü problem yaşadık. Bir günde iki uçuş gerçekleşirdik. Bu da bizim oyun içindeki enerjimizi etkiledi. Ama daha ligin başındayız. Gaziantep\'e de iyi şanslar diliyorum, ikinci devre karşılaşacağız\" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEPDHAGAZİANTEP BasketbolStefanos Dedas Pınar KarşıyakaTahincioğlu Basketbol Süper LigiPınar KarşıyakaGaziantep BasketbolStefanos DedasHattaKolayKarşıyakaSavunmadaAmaAsistanlarımaAleksander

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24