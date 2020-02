Gaziantep Basketbol - Muratbey Uşak: 68 - 65

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) -

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Yener Yılmaz (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Alper Özgök (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Carter (xxx) 16, Armand (xxx) 16, Fremanıs (xxx) 6, Can (xx) 8, Haciyeva (xx) 4, Erol (xxx) 4, Mıllerr (x) 10, Murat (x)1, Murpy(x)3

Muratbey Uşak: Solomon(xx) 18, Carmıchael(xxx) 14, Ofougbu (xx) 8, Calloway (xx) 6, Akeemwatson (xxx) 19

5 FAUL ALAN: Watson JR-Tayfun (Muratbey Uşak)

1\'İNCİ PERİYOT: 20-15

DEVRE: 31-28

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-47

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 24\'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Muratbey Uşak’ı 68-65 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikası geride kalırken 14-6 üstünlük yakaladı. Rakibin hızlı ataklarını engelleyen Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı.

2’inci periyotta sayı üretmekte zorlanan Gaziantep Basketbol\'a karşı üstün bir oyun oynayan Muratbey Uşak, karşılaşmanın 16’ıncı dakikası geride kalırken 25-24 öne geçmeyi başardı. Daha sonra ataklarda ve savunmada baskı yapmaya başlayan Gaziantep ekibi, devreyi 31-28 önde tamamladı.

3’üncü periyotta ise her iki takım da üstünlük kurmak için oynadığı oyunda periyodun galibi 49-47\'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Çekişmenin arttığı ve her iki takımın birbirine baskılı oynadığı son çeyreğin ilk yarısında 58-53 üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, parkeden 68-65\'lik skorla ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)