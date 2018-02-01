Gaziantep Basketbol - MHP Riesen Ludwigsbrg  67-72

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Ademir Zurapovic (xxx), Martin Horozov (xxx), Sebastien Clivaz (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx)17, Rudd (x)9, Kadir (xx)4, CanUğur (xx)8, Carter (xxx)9, Haciyeva (x)2,Miller(xxx)16,Erolcan (x)2

MHP Riesen Ludwigsbrg: Walkup(xxx) 10, Evans(xxx)19, McCray(xx)2, Sears(xx)2, McNeilly(xx)3, Cook(xxx) 14, Johnson(xxx)18, Waleskowski(xx) 4

5 FAUL ALAN: Rudd, Haciyeva

1\'İNCİ PERİYOT: 9-18

İLK YARI: 30-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-55

FIBA Şampiyonlar Ligi B grubunda Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği MHP Riesen\'e 67-72 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Konuk ekibin iyi savunma yapmasıyla sayı bulamayan ev sahibi ekip geçirdiği periyotu 9-18 geride kapattı.

İkinci periyotta kötü başlamasına rağmen hızlı ataklarla toparlanan Rudd, Carter ve Miller’in dış atışlarıyla rakibiyle aradaki sayıyı kapatan Gaziantep Basketbol, farkı eritse de devreyi 34-30 geride tamamladı.

3\'üncü çeyrekte yeniden toparlanan MHP Riesen, rakibinin top kayıplarına sayılarla karşılık vererek maçın son çeyreğine girerken yeniden 14 sayılık farka ulaşarak skoru 34-48\'e getirdi. Konuk ekip, bu periyota 7 sayı farkla 55-48 önde girdi.

Son periyotta iki takımda karşılıklı ataklarıyla maçın bitimine 5 dakika kala 58-58 eşitlikle girildi. İki takımda istekli oyunu sonucunda maçı MHP Riesen 72-67 kazandı.

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