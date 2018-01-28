Gaziantep Basketbol - Galatasaray Odeabank: 66-77

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)



SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: HAKEMLER: ALPER ALTUĞ KÖSELERLİ (xxx), ZAFER YILMAZ (xxx), SEHER AYŞE NUR YAZICIOĞLU (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx) 5, Fremanıs (xx) 2, Can (xx) 5, Rudd (xxx) 13, Carter (xxx) 15, Mıller (xxx) 21 , Erol (xx) 5

Galatasaray Odeabank: Summers (xx) 3, Hardy(xxx) 17, Göksenin (xxx) 18, Hendrix (xx) 8, Ege (x) 2, Mehmet (x) 2, Juskevıcıus(xxx) 19, Renfroe(xx)3

1\'İNCİ PERİYOT: 21-21

İLK YARI: 34-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-55

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 17\'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Galatasaray Odeabank’a 66-77 mağlup oldu.

Karşılaşma iki tarafında hızlı başlayan ataklarını sayıya dönüştürmesiyle çekişmeli geçen maçın bu periyodunda eşitlik bozulmazken ilk periyod 21-21 beraberlikle tamamladı.

2\'nci periyota mücadelde karşılıklı ataklarla devam ederken iki takımında kazandığı 3 sayılarla, bu periyodun bitimine 2 dakika kalasıya skor 32-32 beraberlikle devam etti. Son saniyelerde iki serbest atışla öne geçen Galatasaray Odeabank devreden 34-36 önde ayrıldı.

Son periyotta savunma yapamayan Gaziantep Basketbol, son 5 dakikaya girerken farkı kapatamadı. Mücadeleyi konuk ekip Galatasaray Odeabank 11 farkla 66-77 kazandı.