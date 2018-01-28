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Spor

Gaziantep Basketbol - Galatasaray Odeabank: 66-77

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: HAKEMLER: ALPER ALTUĞ KÖSELERLİ (xxx), ZAFER YILMAZ (xxx), SEHER AYŞE NUR YAZICIOĞLU (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx) 5, Fremanıs (xx) 2, Can (xx) 5, Rudd (xxx) 13, Carter (xxx) 15, Mı

28 Ocak 2018 18:50

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: HAKEMLER: ALPER ALTUĞ KÖSELERLİ (xxx), ZAFER YILMAZ (xxx), SEHER AYŞE NUR YAZICIOĞLU (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx) 5, Fremanıs (xx) 2, Can (xx) 5, Rudd (xxx) 13, Carter (xxx) 15, Mıller (xxx) 21 , Erol (xx) 5
Galatasaray Odeabank: Summers (xx) 3, Hardy(xxx) 17, Göksenin (xxx) 18, Hendrix (xx) 8, Ege (x) 2, Mehmet (x) 2, Juskevıcıus(xxx) 19, Renfroe(xx)3
1\'İNCİ PERİYOT: 21-21
İLK YARI: 34-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-55

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 17\'nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Galatasaray Odeabank’a 66-77 mağlup oldu.
Karşılaşma iki tarafında hızlı başlayan ataklarını sayıya dönüştürmesiyle  çekişmeli geçen maçın bu periyodunda eşitlik bozulmazken ilk periyod  21-21 beraberlikle tamamladı.
2\'nci periyota mücadelde karşılıklı ataklarla devam ederken iki takımında kazandığı 3 sayılarla, bu periyodun bitimine 2 dakika kalasıya skor  32-32 beraberlikle devam etti. Son saniyelerde iki serbest atışla öne geçen Galatasaray Odeabank devreden 34-36 önde ayrıldı.
Son periyotta savunma yapamayan Gaziantep Basketbol, son 5 dakikaya girerken farkı kapatamadı. Mücadeleyi konuk ekip Galatasaray Odeabank 11 farkla 66-77 kazandı.

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