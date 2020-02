Gaziantep Basketbol - Galatasaray: 71-67

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Şakacı

GAZİANTEP BASKETBOL: Greene2, Haciyeva 5, Vasiliauskas 5, Jekiri 17, Tomas 22, McKissic 10, Can 10

GALATASARAY: Webster 9, Harrison 16, Arapovic 4, Emir 6, Hayes 12, Can 2, Erol Can 3, Auguste 10, Göksenin 5

1\'İNCİ PERİYOT: 20-22

İLK YARI: 39-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 15’inci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 71-67 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 22 sayı ile Gaziantep Basketbol’da Tomas oldu.

Karşılaşmaya konuk Galatasaray hızlı başladı. İlk dakikalarda rakibine üstünlük kuran Galatasaray Hayes ve Harrison’un sayılarıyla öne geçti. Ev sahibi ekip Jekiri ve McKissic’in attığı sayılarla oyuna ortak oldu. İlk periyot 22-20 Galatasaray’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

2’nci periyotta ev sahibi takım oyuna ağırlığını koyarak kontrolü eline alırken özellikle Jekiri’nin bulduğu sayılarla öne geçen Gaziantep Basketbol devreyi 39-35 önde kapattı.

Büyük bir çekişmeyle geçen 3’üncü periyotta Galatasaray Harisson’un sayılarıyla farkı kapatarak öne geçti. Ev sahibi takım ise Tomas’ın sayılarıyla oyuna tutunmaya çalıştı. Bu periyot 55-52 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın son periyodunda her iki takımda kazanmak için büyük çaba sarf etti. Son dakikalara kadar karşılaşmayı önde götüren Galatasaray, oyunun kontrolünü kaybetti. Bu periyotta Tomas’ın peş peşe bulduğu 3 sayılık atışlar ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.

Karşılaşma 71-67 Gaziantep Basketbol’un galibiyetiyle sona erdi.

