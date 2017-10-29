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Spor

Gaziantep Basketbol - Eskişehir Basket maçının ardından

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, Eskşehir Basket karşılaşmasının normal süresinde galip gelen tarafın kendileri olması gerektiğini fakat uzatmalara giden maçta yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi

29 Ekim 2017 02:03

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, Eskşehir Basket karşılaşmasının normal süresinde galip gelen tarafın kendileri olması gerektiğini fakat uzatmalara giden maçta yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde sahasında Eskişehir Basket’e 119-118 mağlup olan Gaziantep Basketbol\'un başantrenörü Stefanos Dedas, “Eskişehir’i tebrik ediyorum. İzlemek için iyi bir maç oldu. Maçın normal süresinde kazanmayı hak ettik ama normal sürenin dışında maçın hakeminin verdiği bir faul vardı. Tartışmalı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda daha iyi oynadık ama kazanamadık. Bu maçı unutmamız gerekiyor” dedi.
Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal Riera ise, \"Seyri zevki güzel bir maç oldu. Her iki antrenör için zorlu bir karşılaşmaydı. Maçın ikinci yarısında güzel oynadık. Karşılaşmayı taktik değil, karakter kazandı\" diye konuştu.

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- Stefanos Dedas\'ın konuşması
- Genel ve detay görüntüler

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