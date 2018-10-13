Gaziantep Basketbol - Banvit: 73-69

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) -

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin

GAZİANTEP BASKETBOL: James(4), Haciyeva(3), Vasiliauskas(18), Kadir(2), Jekiri(15), McKissic(17), Can(12), Doğan(2)

BANVİT: Perez(5), Thonrtno(12), Oliver(9), Morgan(15), Rıdvan(10), Metehan(1), Bircevic(9), Şehmuz(6)

1\'İNCİ PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 38-26

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58-45

5 FAUL: Jekiri (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Banvit’i 73-69 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Vasiliaskus ve Can’ın sayılarıyla öne geçti. Banvit Perez ve Oliver ile oyunda etkili olmaya çalışsa da ilk periyot 19-12 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2’nci periyoda da ev sahibi takım etkili oyununu sürdürdü. Gaziantep Basketbol Jekiri ve McKissic’in sayılarıyla farkı açtı. Banvit Perez ve Morgan’un bulduğu sayılarla oyunda tutunmaya çalıştı. Bu periyot 38-26 Gaziantep Basketbol\'un üstünlüğü ile son buldu.

Karşılaşmanın 3’üncü periyotunda da ev sahibi takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Aradaki farkı koruyan ev sahibi takım bu periyodu 58-45 önde kapattı.

Mücadelenin son periyodunda Banvit arka arkaya bulduğu sayılarla farkı kapatmayı başardı. Oliver ve Rıdvan’ın başarılı bir performans sergilediği periyodda Gaziantep Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 73- 69 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

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