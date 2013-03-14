Gaziantep Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep Adliyesi’nde otopark girişinde düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Adem Çetin gözaltına alındı.

Sık sık kavga ve çatışmaların yaşandığı adliyelerden bir kez daha ölüm haberi geldi. Adres bu kez Gaziantep oldu.

Gaziantep Adliyesi’nde görülen bir boşanma davasının ardından silahlar konuştu.

Otopark girişinde bir otomobilden uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısını 4 olarak açıklayan Gaziantep Valisi Erdal Ata, “Saldırıyı gerçekleştiren Adem Çetin adlı kişi de şu an gözaltında'' dedi.

Adem Çetin'in karakola giderek teslim olduğu ve silahını da polislere teslim ettiği öğrenildi.