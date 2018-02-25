Gazi uzman çavuş, kucağında şehit olan arkadaşının kabrini ziyaret etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Doğan (25), kucağında şehit olan arkadaşı Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın (24) Adıyaman\'ın Besni ilçesindeki mezarı ile ailesini ziyaret etti.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 10 Şubat günü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Doğan, tedavisinin ardından aynı çatışmada kucağında şehit olan arkadaşı Uzman Çavuş Sarıaslan’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki babaevini ziyaret etti. Gazi Uzman Çavuş Doğan, şehit düşen arkadaşı Sarıaslan\'ın babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan\'a \'başsağlığı\' dileğinde bulunup, mezarlığı ziyaret etti. Arkadaşı Sarıaslan\'ın kabri başında dua eden Doğan, gözyaşı döktü.

\'OPERASYON SONUNA KADAR GİDECEK\'

Şehit babası Sarıaslan, oğlunun arkadaşının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Milletimizle ordumuzla devletimizin arkasındayız. Operasyon, inşallah devam edecek. Yarım kalmayacak, sonuna kadar gidecek. Bir oğlum daha var, ben de varım. Yan yana gitmeyi arzu ediyorum. Oğlumun kokusunu aldım. Son sözümüzü devletimiz söyledi. Devletimizin milletimizin başı sağ olsun. Allah, askerlerimizin yardımcıları olsun. Önde biz babalar gitmek ister; ama izin vermiyorlar\" dedi.

\'KARDEŞİMİN ÖCÜNÜ ALACAĞIM\'

Uzman Çavuş Doğan ise en kısa sürede cepheye tekrar gideceğini vurgulayarak, \"Çok acı bir olay. Vatanımız sağ olsun. En kısa zamanda tekrar gidip, kardeşim öcünü alacağım. En kısa zamanda görevime döneceğim. Enes kardeşimin öcünü alacağım. Teröristlerin yuvalarını yıkacağım\" diye konuştu.



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