"Gazi Üniversitesi'nde ülkücüler, bölünmeye karşı çıkan öğrencileri dağıtmak için silah kullandı"

Gazi Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyeleri, üniversitenin bölünmesi girişimine tepki için eylem yaparken, ülkücü olduğu ileri sürülen bir grubun eylemi sonlandırmak için havaya ateş açtığı iddia edildi.

Gazi Üniversitesi'nin bölünmesi girişimine karşı çıkan öğrencilerin yaptığı eylem bugün büyük destek görürken, bu destekten rahatsız olan ülkücü bir grup eylemi sonlandırmak için silah kullandığı bilgisi aktarıldı.

Sol'un haberine göre güvenlikler ile saldırgan grup arasında eylemi sonlandırmak için tartışma yaşandığı, saldırgan grubun havaya ateş açtığı belirtiliyor.