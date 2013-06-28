Gazi Üniversitesi'nde İmamlı mezuniyet töreni hazırlığı

Türkiye ’nin öğrenci ve öğretim üyesi açısından en büyük üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde kur'an okunmasının programa alındığı ortaya çıktı. Programı gören ve iptal ettirdiğini söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Turanlı ise bu kararının ardından kendisine soruşturma açıldığıını söyledi.

Radikal'den Can Güleryüzlü'nün hberine göre, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Turanlı, kendi inisiyatifi dışında Fakülte Sekreterliği’nden alınan onayla gerçekleştirilmek istenen programı, haberdar olur olmaz iptal ettirmesine karşın ‘sorun yaşadıkları’ Rektör Prof. Dr. Süleyman Büyükberber’in talimatıyla hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Dekan Turanlı, yaşananlardan Rektör Büyükberber’in de sorumlu olduğuna işaret etti.

Sürecin başlangıcının Fakülte Sekreteri Celal Özen’in onayıyla başladığına dikkat çeken Dekan Turanlı, yaşananları şöyle anlattı: “Geçen perşembe akşamı bu afişin varlığından haberdar oldum. Fakülte Sekreteri’ni aradım ve sordum; ‘Hocam, öğrenciler sizin haberiniz var’ dediler, ben de imzaladım’ dedi. Programın içeriğini bilmediğini söyledi. ‘Nasıl olur en saçma sapan şeyleri bile bana sormadan yapmıyorsunuz, böyle önemli bir konu için niye arayıp sormazsınız? Hemen gidiyor ve topluyorsunuz afişleri’ talimatı verdim. Gerekli yerlerle konuştum ve iptal ettirdim.”

Dekan Turanlı, tüm girişimlerine karşın hakkında inceleme başlatıldığını belirterek, olayın başından beri bir tezgâh olduğunu savunuyor. Rektör Büyükberber ile sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Turanlı, “Geçen dönem rektörlük seçiminde ben de adaydım. Ben 6’ncı sırada, Süleyman Büyükberber 5’inci sırada çıktı. Tebriğe gittiğimde bana ‘İstifa et’ dedi. Ben de reddettim” diyor. Dekan Turanlı, Rektör Büyükberber’in diğer fakülte yönetimleriyle de sorunları olduğunu ileri sürüyor.