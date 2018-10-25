Gazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyete Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen Gazi Üniversitesi personeli 19 kişiden 16\'sı gözaltına alındı.

​FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 7\'si aktif çalışan Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.