Gazi Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi ilanı tartışılıyor: Bir kişi hariç herkesin başvurusu reddedili, puanlar açıklanmadı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklanan öğretim görevlisi kadrosu ön değerlendirme sonuçları akıllarda soru işaretleri bıraktı. Açıklanan listede bir kişi hariç diğer başvuruların reddedilmesi ve puanlarının açıklanmadığı görüldü.

Üniversitelerdelerdeki atama, torpil ve yakın akrabaya kadro verme durumlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Pamukkale Üniversitesi'nde Rektör Hüseyin Bağ eşine özel kadro ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Batman Üniversitesi'nde de benzeri iddialar gündeme getirilmiş ama YÖK tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Aykırı.com.tr adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Pamukkale ve Batman Üniversitelerinde üst üste yaşanan skandalların ardından bu kez de Gazi Üniversitesi bünyesinde rektörlüğün açıklamış olduğu öğretim görevlisi kadrosu ön değerlendirme sonuçları akıllara "yine mi torpil yapılacak" sorularını getirdi.

Rektörlük tarafından yayınlanan sonuç tablosunda göze çarpan çelişkiler şu şekilde:

-11 başvuru içerisinden sadece 1 kişinin başvurusu kabul edilmiş diğer adayların başvuruları reddedilmiş.

-Başvurusu reddedilen adayların puan bilgisi veya neden reddedildiğine dair herhangi bir bilgi yok.

-Başvurusu kabul edilen adayın puanı normal şartlarda olması gerekenden çok daha düşük.

İddiaya konu olan sonuç listesi ise şöyle: