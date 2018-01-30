Gazi sayılmayan asker ve polisler: Yavaş yavaş, zehirlenerek ölüyoruz

SGK’nın ‘santim’ kriterine göre malul sayılmayan asker ve polislerin şarapnellerden dolayı ağır metal zehirlenmesi geçirdikleri iddia edildi.

Karar’dan Kenan Butakın’ın haberine göre; görev esnasında yaralanan ve vücutlarında kurşun ya da şarapnel parçaları kalan birçok eski askerle polisin, arsenik zehirlenmesi yaşadığı belirlendi.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği’nin (TMSY) verdiği bilgilere göre, terörle mücadelede yaralanan çok sayıda malul sayılmayan gaziye yaşadıkları çeşitli rahatsızlıklardan sonra İstanbul ve Ankara’daki meslek hastalıkları hastanelerinde detaylı tetkikler yapıldı. Hastanelerin başkehimleri ve uzman doktorlar tarafından muayene edilen birçok gazide arsenik zehirlenmesi tespit edildi. Dernek yönetimi, gruplar halinde hastanelerde muayene edilen 97 gaziye yapılan tahlillerin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 27 gazinin toksikoloji sonuçlarında kurşun ve cephane (şarapnel) ham maddesi olan arsenik ve antimonun tespit edildiği söylendi.

Haberde derneğin tahlil sonuçlarıyla ilgili şu açıklamasına yer verildi:

“Arkadaşlarımız arasında yoğun bakımda olanlar da var. Ama biz ağır metal zehirlenmesi olduğunu bilmiyorduk. Doktorlar bile ‘literatürü değiştirecek bir buluşa imza attınız’ dediler. Maalesef bizler yavaş yavaş zehirlenerek ölüyoruz. Gazi olabilmemiz için, uzuv kaybından bahsediliyordu. Uzuv kaybı olan gazi kardeşlerimize Allah yardım etsin onların hayatları çok zor. Ama maalesef bizlerin de hayatı tehlikede. Zehirlenerek ölüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir an önce sesimizi duymalarını bekliyoruz.”

Dernek yönetimi ayrıca, mermi ve şarapnel parçaları ile yaşayan asker ve polislerin yaralandıklarına dair bir belge ile bir an önce hastanelere başvurmaları gerektiğini kaydetti. Malul sayılmayan gazilerin durumu ile ilgili edinilen son bilgilere göre, gazilik ünvanı alamayan ancak yaralandıktan sonra sadece terör tazminatı alanlarla ilgili bir düzenlemenin gündeme getirileceği belirtildi.