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Kültür-Sanat

"Gazi Sahnesi kapatılacak" iddiası

"Samsun'a ait 20 yıllık bir değerin kapatılmaması için kamuoyu oluşturmak istiyoruz"

26 Kasım 2016 22:50

Samsun'da faaliyet gösteren Gazi Sahnesi'nin kapatılacağını iddia eden grup, bu duruma tepki gösterdi.

Habertürk'te yer alan haere göre; Karadeniz'e Kıyısı Olan Kent Tiyatroları Birliği (KATİB) Derneği ile bazı siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü üyeleri, sahnenin kapatılmasına tepki göstermek amacıyla Gazi Sahnesi'nin önünde bir araya geldi. KATİB Başkanı Cem Kaynar, burada yaptığı açıklamada, şehrin ve sahnenin kendilerinin olduğunu söyledi.

Gazi Sahnesi'nin Samsun halkının olduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"Bu amaçla hiçbir siyasi duruş ve tarafa bağlı bir tutum sergilemeden, çağdaş ve demokratik değerlerin ışığı altında Samsun'a ait 20 yıllık bir değerin kapatılmaması için kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Gazi Sahnesi kapatılır ise tiyatrocular sahnesiz ve işsiz, seyirciler tiyatrosuz kalacak ve biz mutsuz olacağız."

 

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