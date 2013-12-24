'Gezi Parkı' iddianamesi kabul edildi, 'Camideki içki' iddianameye girmedi

255 sanıklı "Gezi parkı olayları" iddianamesi mahkemece kabul edildi. Savcılık, 255 şüphelinin 1 ile 11 buçuk yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasını istedi. İddianame'de Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nde içki içildiğine dair bir tespitte bulunulmadı.

Gezi iddianamesinde sanıkların işlediği iddia edilen suçlar şöyle;

"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet",

"Görevi yaptırmamak için direnme"

"Kamu görevini usulsüz üstlenme ve kamu malına zarar verme" "Özel kıyafetleri usulsüz kullanma"

"Suçluyu kayırma"

"İbadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme" ve "hırsızlık"

Gezi Parkı olayları davası İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İlk duruşma Mayıs ayında art arda 5 gün yapılacak.

Gezi eylemleri iddianamesinde Savcılık, Bezmi Alem Valide Sultan Cami'nde alkollü içki içildiğine yönelik bir tespitte bulunulmadığını bildirdi.