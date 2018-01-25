 Gazi otobüsten indirildi, İBB açıklama yaptı

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da ücretsiz kartla özel halk otobüsüne binen bir gazi, şoför tarafından yağmurlu havada otobüsten indirildi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), \"Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır\" dedi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Beşiktaş\'ta çift katlı özel halk otobüsünde meydana geldi. Ücretsiz toplu taşıma kartıyla otobüse binen gazi ücretsiz kartın çift katlı otobüste geçerli olmadığını söyleyen sürücü tarafından otobüsten indirildi.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kartını gösterip otobüse binen gaziye, sürücü \"Ben seni almıyorum. İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor\" diyor. Yaşanan tartışma sonrası gazi, yağmurlu havada otobüsten indiriliyor.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çeken olay üzerine İBB\'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Beşiktaş\'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir. Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arzetmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir\" denildi.



