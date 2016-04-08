Gazi Mahallesi'nde operasyon; 13 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bu sabaha karşı yaptığı operasyonda Sultangazi ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

CNN Türk'ün haberine göre, polisin yakaladığı kişiler arasında bulunan şüphelilerden Ö.E.'nin yağma ve gasp suçundan 10 yıl 10 ay, M.T.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl bir ay, A.A.'nın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, Ş.Ö.'nün yağma ve gasp suçlarından 10 yıl, U.Ö.'nün cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay , V.K.'nın hırsızlık suçundan 4 yıl , S.E.'nin yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Saat 03.30 sıralarında mahalleye gelen polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapıldı.

Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine Özel Harekât polisleri de destek verirken, bir polis helikopteri de mahalle üzerinde uçtu.

Daha önceden belirlenen 47 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda polis tarafından aranan 13 kişi gözaltına alındı.