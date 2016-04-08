T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazi Mahallesi'nde operasyon; 13 gözaltı

Belirlenen 47 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda polis tarafından aranan 13 kişi gözaltına alındı

08 Nisan 2016 11:05

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bu sabaha karşı yaptığı operasyonda Sultangazi ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

CNN Türk'ün haberine göre, polisin yakaladığı kişiler arasında bulunan şüphelilerden Ö.E.'nin yağma ve gasp suçundan 10 yıl 10 ay, M.T.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl bir ay, A.A.'nın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, Ş.Ö.'nün yağma ve gasp suçlarından 10 yıl, U.Ö.'nün cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay , V.K.'nın hırsızlık suçundan 4 yıl , S.E.'nin yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi.

Saat 03.30 sıralarında mahalleye gelen polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında adreslerde arama yapıldı.

Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine Özel Harekât polisleri de destek verirken, bir polis helikopteri de mahalle üzerinde uçtu.

Daha önceden belirlenen 47 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda polis tarafından aranan 13 kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER

istanbulopersyongözaltıgazi mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24