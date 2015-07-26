Gazi Mahallesi'nde biber gazı ve TOMA'lı müdahale!

Bağcılar’da önceki gün düzenlenen operasyonda polise silahla karşılık verdiği iddiasıyla öldürülen Günay Özaslan’ın cenazesi için Gazi Cemevi’nde dün yapılmak istenen törende biber gazı kullanan polis, bugünü de Gazi Mahallesi’nde TOMA'lı müdahalede bulundu. Polisin attığı gaz fişeği kafasına isabet eden bir kişi hastaneye kaldırıldı.

DİHA muhabiri bacağından yaralandı

Özel harekatın girdiği mahallede DİHA muhabiri Cüneyt Yavuz, gaz fişeğinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis ambulansın geçişine izin vermeyince Yavuz’u diğer muhabirler taşıdı.

Polis saldırısı nedeniyle Günay Özaslan’ın cenazesi hala defnedilemedi, mahallede çatışmalar sürüyor.