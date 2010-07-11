Gazi Mahallesi karıştı: 23 gözaltı

T24 - İstanbul Gazi Mahallesi'nde toplanan bir grup, PKK lehine slogan atarak yürüyüşe geçti. Grup, mahallede güvenlik önlemi alan polise taş ve molotofkokteylleri ile saldırdı. Polis gruba müdahale etti. 23 kişi gözaltına alındı.



Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, korsan gösteri yaptı. Etrafı savaş alanına çeviren ve çevredeki işyerlerini taş yağmuruna tutan göstericilere polis müdahale etti. Eylemciler polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve ses bombalarıyla saldırdı.



Radikal'in haberine göre patlayan ses bombalarıyla çevre sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara kaçtı. Çöp konteynırlarını yollara devirip barikat kuran göstericiler, ara sokaklarda tekrar toplanıp polise ve çevreye saldırmaya çalıştı.





23 kişi gözaltında





İzinsiz gösteri yaparak polise taş ve molotofkokteyliyle saldırıda bulunan grubun dağıtılmasının ardından 23 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesinde toplanarak terör örgütü lehine slogan atan ve polise taş, ses bombaları ve molotofkokteyliyle saldıran göstericilerin biber gazıyla dağıtılmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri ara sokaklarda çalışma yaptı. Olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.





