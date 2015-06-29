Gazi Koşusu şampiyonu at şiddet mağduru oldu, jokey 295 lira cezayla kurtuldu!

Gazi Koşusu’nu ‘Renk’ adlı tayla kazanan Jokey Ahmet Çelik, son düzlükte yarışı kazanmak için atına son düzlük için yasal sınır olan 7 kamçı yerine 13 kamçı vurduğu için ceza aldı.

Türkiye’de at yarışlarının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu’nun son şampiyonu ‘Renk’ hayvanlara yönelik şiddet mağdurunun son kurbanı oldu. Son düzlükte‘Renk’adlı ata 13 kez kırbaç vuran Jokey Ahmet Çelik’e 295 lira para cezası verildi.

3 yaşındaki erkek İngiliz tayı Renk’in, koşunun son düzlüğünde (400 metre) gereğinden fazla kırbaç darbesine maruz kaldığı bugünkü Komiserler Kurulu raporuyla ortaya çıktı.

At yarışları yönetmeliğine, hayvanların acı çekmesinin önüne geçmek için konulan bir madde gereği “Renk” adlı safkan ile koşuyu kazanan Jokey Ahmet Çelik 7 gün süre ile hiçbir yarışta ata binemeyecek.

‘Azami kırbaç sınırı aşıldı’

Türkiye Jokey Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“12 numaraya kayıtlı olarak koşan RENK isimli atın binicisi Ahmet ÇELİK, koşunun son düzlüğünde fazla sayıda kamçı kullanmasından dolayı ifadeye çağırılmış ve 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanmış ve ayrıca 295 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.”

Çevreciler ve hayvan hakları savunucuları jokeylerin kırbaç kullanmasının önüne geçebilmek için protestolar düzenliyor. At yarışları yönetmeliğine göre jokeyler son düzlükte atlara 7 defadan fazla, yarış genelinde de toplamda 10’dan fazla kırbaç vurursa ceza alıyor.

‘Renk’ isimli İngiliz tayının babası Japonya orijinli ithal aygır “Divine Light”. Tayın annesi ise hayatında yarış pistlerine hiç çıkmayan “Busi” isimli kısrak. Renk’in kendisi gibi Gazi kazanan “Divine Heart” gibi bir şampiyon kardeşinin yanı sıra Bay Çiftçioğlu, My Dear Son, Cash Akçe, Divine River, Işık Hüzmesi gibi başarılı kardeşleri de var.

‘Renk’ isimli İngiliz tayının babası Japonya orijinli ithal aygır “Divine Light”. Tayın annesi ise hayatında yarış pistlerine hiç çıkmayan “Busi” isimli kısrak. Renk’in kendisi gibi Gazi kazanan “Divine Heart” gibi bir şampiyon kardeşinin yanı sıra Bay Çiftçioğlu, My Dear Son, Cash Akçe, Divine River, Işık Hüzmesi gibi başarılı kardeşleri de var.