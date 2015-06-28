89. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

89. Gazi Koşusu'nu Gülçin Kundakçı'nın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Renk" adlı safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın da izlediği 2 bin 400 metre çim pistteki yarışı 2.30.82'lik derecesiyle "Renk" önde bitirdi.

Yarışta 4 numaralı "Captain Pitt"in komiserler kurulu kararıyla start almaması sonrası 3 yaşlı 21 İngiliz safkan mücadele verdi. 89. Gazi Koşusu'nda ikinciliği Hikmet Kızılca'nın sahibi olduğu, Selim Kaya jokeyliğindeki "Tatvan İncisi" 2.31.19'luk derecesiyle aldı. 1927'den beri yapılan yarışta üçüncülüğü ise Ayhan Ekmekçibaşı'nın sahibi olduğu, Gökhan Kocakaya'nın jokeyliğindeki "Güngör Baba" 2.13.98'lik derecesiyle elde etti. Bülent Doğan'ın sahibi olduğu, Halis Karataş jokeyliğindeki "Oğlum Berat", ise 2.32.13'lük derecesiyle dördüncü sıraya yerleşti.

Şampiyonun sahibi 2 milyon 473 bin lira kazandı

Koşuda birinci olan "Renk"in sahibi Gülçin Kundakçı, yarış ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2 milyon 473 bin lira para ödülü kazandı. Gazi Koşusu'nda toplamda 3 milyon 479 bin 500 lira ikramiye dağıtıldı.

89. Gazi Koşusu'nda ikinci olan "Tatvan İncisi"nin sahibi Hikmet Kızılca, 540 bin lira para ödülün sahibi olurken, üçüncü "Güngör Baba"nın sahibi Ayhan Ekmekçibaşı 270 bin ve dördüncü "Oğlum Berat"ın sahibi Bülent Doğan da 135 bin lira ödül elde etti.

Ödülü Fahri Kasırga verdi

Yarışı kazanan safkanın sahibi Gülçin Kundakçı'ya kupayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga verdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gazi Koşusu'nu ilk kez kazanan jokey Ahmet Çelik'e ödülünü takdim etti.

"Renk"in sahibi Gülçin Kundakçı, çok genç bir at yetiştiricisi olduğunu ve elde edilen birincilikten dolayı mutluluk duyduğuğunu dile getirdi. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Çelik, önemli yarışlarda birinci olduğunu ancak böylesini kazanamadığını belirterek, "Kızıma ve oğluma armağan ediyorum. Yarış istediğim gibi gitti ve kazandım çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir telgraf göndererek yarışa katılanlara başarılar dileyip, emeği geçenleri tebrik etti.